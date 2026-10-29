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Chính trị

TP. Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 2.546 tỷ đồng cải tạo kênh Hy Vọng

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Dự án cải tạo kênh Hy Vọng được đề xuất đầu tư hơn 2.546 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, nhằm cải thiện môi trường, nâng năng lực thoát nước và góp phần giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, UBND TP. Hồ Chí Minh trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình tại Kỳ họp

Theo tờ trình, dự án được HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, với tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng, do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình trước đây làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kênh và đường giao thông dọc kênh, chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được phê duyệt đầu tư và chưa phát sinh chi phí liên quan.

Trước yêu cầu thực tế, UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung các hạng mục xây lắp, đổi tên dự án thành “Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng”. Chủ đầu tư được đề xuất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh; địa điểm thực hiện tại phường Tân Sơn.

Tuyến kênh dài khoảng 1.089 mét, dự kiến được nạo vét, xây dựng kè và đường giao thông dọc hai bên. Mặt cắt ngang đường tối thiểu 10m, trong đó lòng đường rộng 6m, phần còn lại là vỉa hè. Dự án cũng bố trí mảng xanh dọc hai bờ kênh; nâng cấp hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hệ thống thoát nước thải và cải tạo các tuyến đường phù hợp tiêu chuẩn.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Các hạng mục nhằm khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm ô nhiễm và phục hồi chức năng tiêu thoát nước tự nhiên của tuyến kênh. Qua đó, dự án góp phần giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một phần lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến hơn 2.546 tỷ đồng. Theo tờ trình, chi phí xây lắp và các chi phí liên quan hơn 826 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi phí liên quan hơn 1.720 tỷ đồng.

UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất sử dụng hơn 1.832 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 714,687 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hồ Chí Minh. Dự án thuộc nhóm A, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn 2026-2027, dự án thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Giai đoạn 2028-2029 triển khai thi công; năm 2030 dự kiến nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh, trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình thuộc lĩnh vực phụ trách

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh, dự án cải tạo kênh Hy Vọng gồm 2 dự án thành phần: bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường. Đến nay, phần bồi thường chưa được phê duyệt dự án đầu tư, chưa phát sinh chi phí; phần xây lắp cũng chưa triển khai.

Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá việc UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND TP. Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền.

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