Đề xuất thống nhất mức diện tích nhà ở tối thiểu 8m²/người để đăng ký thường trú tại TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu biểu quyết thông qua danh mục các tờ trình được trình tại Kỳ họp

Theo đó, khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, được sửa đổi, bổ sung, quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) áp dụng mức diện tích tối thiểu 8m² sàn/người. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) áp dụng mức 10m² sàn/người. Sau khi hợp nhất, việc duy trì các mức diện tích khác nhau gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục đăng ký thường trú và bảo đảm tính thống nhất.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất quy định về diện tích nhà ở tối thiểu trên toàn địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phương án được đề xuất, mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành. Các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng, điều kiện kinh doanh nhà trọ, vệ sinh và chất lượng chỗ ở vẫn phải được quản lý, kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo cũng quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đã được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hợp lệ trước ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết. Các hồ sơ này tiếp tục được giải quyết theo quy định có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận, nhằm bảo đảm tính ổn định trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.