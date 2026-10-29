Kỳ họp thứ sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh: Kết nối quy hoạch, thể chế và nguồn lực, mở đường cho phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, trọng tâm của kỳ họp là kết nối ba yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn; qua đó tạo nền tảng để Thành phố phát huy tiềm năng, tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững.

Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 29 đến ngày 30/10/2026, nhằm xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh khẳng định, sau sắp xếp địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều tiềm năng, nguồn lực và cơ hội mới, đồng thời đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XI, nhấn mạnh, trọng tâm của kỳ họp là: kết nối ba yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn; qua đó tạo nền tảng để Thành phố phát huy tiềm năng, tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, Thành phố phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào ba trụ cột có quan hệ chặt chẽ: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm.

Quy hoạch tổng thể phải vượt qua tư duy chia cắt, định hình không gian phát triển dài hạn

Một trong những nội dung có ý nghĩa chiến lược được Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh là Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh, đây là quyết sách quan trọng, định hình cấu trúc không gian, mô hình phát triển và năng lực cạnh tranh của Thành phố trong dài hạn, trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Tư tưởng xuyên suốt là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới hành chính, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức không gian Thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, bảo đảm liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, logistics, kinh tế biển và các không gian sinh thái.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị đại biểu tập trung đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược của quy hoạch; bảo đảm sự đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; đồng thời, cần xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, quy hoạch không chỉ mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư mà phải hướng đến giải quyết căn cơ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XI

Khẩn trương cụ thể hóa cơ chế mới, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển

Cùng với Quy hoạch tổng thể, kỳ họp xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng như huy động vốn, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao, phát triển văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản, thu hút nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, đây là cơ hội quan trọng để Thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc ban hành các chính sách mới phải bảo đảm tính khả thi, có căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động của từng chính sách; đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ và khai thác nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần được Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh là "khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đột phá nhưng đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ". Mỗi nghị quyết được ban hành phải sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển.

Bên cạnh những cơ chế thúc đẩy tăng trưởng, HĐND Thành phố cũng xem xét các chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo và các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội. Qua đó, bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp thứ sáu

Phân bổ nguồn lực có trọng tâm, ưu tiên những công trình cấp thiết, tạo sức lan tỏa

Đối với nhóm vấn đề về ngân sách và đầu tư công, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, kỳ họp sẽ xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu từ năm ngân sách 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đây là những quyết định có tác động trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng cung ứng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết những điểm nghẽn phát triển.

Đối với các dự án chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình giao thông Phan Anh - An Dương Vương, Tân Kỳ Tân Quý và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị đại biểu xem xét toàn diện sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch và tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống người dân.

Mỗi dự án phải được đặt trong định hướng phát triển tổng thể của Thành phố, gắn với khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả thực tế, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực.





Các đại biểu trao đổi trước giờ khai mạc kỳ họp

Trách nhiệm của đại biểu không dừng ở việc thông qua nghị quyết

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn, tính chất quan trọng của các quyết sách tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và sự khách quan; nghiên cứu kỹ hồ sơ, xem xét đầy đủ căn cứ pháp lý, thực tiễn, lợi ích trước mắt và lâu dài, khả năng cân đối nguồn lực, cũng như tác động của chính sách đến người dân và doanh nghiệp.

Những vấn đề chưa rõ phải được trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ và kiến nghị hoàn thiện trước khi quyết định. Hoạt động thẩm tra, thảo luận và biểu quyết phải thực chất, bảo đảm mỗi quyết sách được thông qua có cơ sở vững chắc, khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh trách nhiệm của HĐND và đại biểu không chỉ dừng lại ở việc thông qua nghị quyết, mà phải hướng đến hiệu quả tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành.

Khẳng định ý nghĩa của Kỳ họp thứ sáu không chỉ nằm ở số lượng nghị quyết được xem xét, quyết định, Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng, giá trị quan trọng hơn là đặt nền tảng phát triển lâu dài của Thành phố trong một tổng thể thống nhất, từ quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa các cơ chế mới đến lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên. Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng kỳ họp sẽ thảo luận thực chất, đưa ra những quyết định đúng đắn, tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững.