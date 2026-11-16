TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người lao động

Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật

Tại phường Thuận An, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Ngày Pháp luật với công nhân lao động" năm 2026. Chương trình triển khai nhiều hoạt động như hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tập trung vào những vấn đề gắn liền với đời sống, công việc của người lao động.

Chương trình “Ngày Pháp luật với công nhân lao động” năm 2026 thu hút đông đảo người lao động tham gia

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Đáng chú ý, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức đã thu hút hơn 88.000 thí sinh, với gần 110.000 lượt dự thi. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của các hình thức tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chăm lo người lao động, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tôn vinh 7 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu trong công tác thi hành pháp luật tại địa phương. Đồng thời, trao 20 phần quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất quà khuyến học dành cho con em người lao động.

Ban Tổ chức trao quà, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Người lao động còn được tiếp cận thông tin về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tư vấn, trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và những vấn đề thiết thực khác.

Đông đảo công nhân và người dân tham dự chương trình, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thông qua chương trình, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu của công nhân lao động. Qua đó, giúp người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân.







