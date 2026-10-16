Chung tay vun đắp hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động

Trọn vẹn ngày vui sau nhiều năm chờ đợi

Với nhiều thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, một lễ cưới đủ đầy vẫn là ước mơ chưa thể thực hiện do hạn chế về kinh tế. Thấu hiểu điều đó, chương trình "Lễ cưới tập thể" năm 2026 được Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Thành Đoàn tổ chức, mang đến ngày vui trọn vẹn cho 52 cặp đôi.

52 cặp đôi trong trang phục cưới truyền thống chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh

Trong số đó, vợ chồng anh Đặng Văn Sữ và chị Mai Trần Phương Uyên đã gắn bó 16 năm, có với nhau một người con nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới trang trọng. Sau khi nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, anh chị quyết định đăng ký tham gia chương trình để cùng nhau lưu giữ một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình hôn nhân.

Anh Sữ chia sẻ, sau khi đăng ký kết hôn năm 2015, anh không nghĩ mình sẽ có cơ hội tổ chức một lễ cưới trọn vẹn. Vì vậy, khi được tham gia chương trình, cả hai vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Với chị Uyên, ngày cưới không chỉ là dịp ôn lại những kỷ niệm mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao sau nhiều năm vun vén cuộc sống gia đình bằng nguồn thu nhập còn hạn chế.

Cô dâu, chú rể cùng đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm trong ngày cưới tập thể

Niềm vui ấy cũng hiện diện trên gương mặt của các cặp đôi công nhân xa quê như anh Cấn Duy Kiên và chị Nguyễn Ngọc Trâm. Dù đã có con hơn 5 tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến anh chị chưa từng nghĩ mình sẽ có một lễ cưới đúng nghĩa. Được tổ chức hôn lễ cùng các cặp đôi khác, anh chị bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

Với các cặp đôi, lễ cưới tập thể không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ mà còn là sự ghi nhận, động viên để họ thêm vững tin trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Lan tỏa nghĩa tình, vun đắp hạnh phúc gia đình

Không chỉ mang đến niềm vui cho các cặp đôi, chương trình còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể thành phố với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các cặp đôi thực hiện nghi thức trong không khí ấm cúng của lễ cưới tập thể

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, cho biết chương trình hướng đến việc tổ chức một lễ cưới trọn vẹn, ấm cúng và nghĩa tình. Qua đó, các tổ chức mong muốn đồng hành cùng người lao động trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình, tiếp thêm niềm tin và động lực để họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhiều cặp đôi xúc động khi lần đầu được trải nghiệm những nghi thức của một lễ cưới đầy đủ. Đây cũng là dịp để các gia đình thêm trân trọng sự sẻ chia từ cộng đồng, cùng nhau gìn giữ tình yêu và vun đắp cuộc sống hôn nhân bền vững.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các gia đình được lưu giữ trong ngày vui đặc biệt

Qua 16 lần tổ chức, chương trình "Lễ cưới tập thể" đã giúp 1.206 cặp đôi hiện thực hóa ước mơ về một ngày cưới đáng nhớ. Không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và một TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.