Khu phố 3 phường Khánh Hội lan tỏa tinh thần đại đoàn kết qua Ngày hội Văn hóa Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa

Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 3, phường Khánh Hội năm 2026 thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Đến dự ngày hội có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 3, phường Khánh Hội năm 2026

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nổi bật là các gian hàng giới thiệu áo dài, nón lá truyền thống, sản phẩm OCOP địa phương cùng những trò chơi dân gian hấp dẫn. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

Tại phần lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu phố 3 đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Đại diện lãnh đạo trao quà an sinh đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Thành phố và phường Khánh Hội đã trao tặng 10 phần quà an sinh đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 10 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn khu phố.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP tại ngày hội

Ngày hội là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển.