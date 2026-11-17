Chương trình kích cầu thu hút doanh nghiệp, mở rộng ưu đãi tiêu dùng

Trong khuôn khổ chương trình tổng lực kích cầu ghi, thông điệp "Vibrant Ho Chi Minh City" được quảng bá trên thân tàu bay của Vietjet, góp phần giới thiệu hình ảnh TP. Hồ Chí Minh thân thiện, hiếu khách và là điểm đến hấp dẫn. Hãng hàng không cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi giá vé và combo du lịch.

Ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, cho biết các sản phẩm ưu đãi được giới thiệu trên website của hãng và nền tảng Hello TP. Hồ Chí Minh. Sau một tuần triển khai, các combo và chương trình khuyến mại bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ du khách.

Hãng hàng không Vietjet đồng hành cùng chương trình kích cầu, triển khai nhiều gói ưu đãi giá vé và combo du lịch góp phần thu hút du khách đến với TP. Hồ Chí Minh

Ở lĩnh vực ngân hàng, Vikki đồng hành với 4 chương trình, gồm tiết kiệm trúng vàng, tặng một triệu ly cà phê cho khách hàng mở và sử dụng dịch vụ ngân hàng số, triển khai 168 trạm công dân số cung cấp dịch vụ công và phát hành thẻ vạn năng dành cho các trường đại học, sinh viên.

Giải pháp thẻ vạn năng dành cho các trường đại học và sinh viên do Ngân hàng số Vikki phát hành, tích hợp thẻ ra vào, thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng

Ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng số Vikki, cho biết sau một tuần triển khai, chương trình ghi nhận hơn 7.000 khách hàng tham gia, với giá trị giao dịch mỗi ngày ở mức hơn 1.000 tỷ đồng.

Không gian giao dịch kết hợp quán cà phê hiện đại của Ngân hàng số Vikki, nơi triển khai chương trình tặng một triệu ly cà phê cho khách hàng mở và sử dụng dịch vụ

Theo thống kê, chương trình "Vibrant HCMC" đã thu hút hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ tham gia. Gần 100 chương trình khuyến mại lớn được triển khai, với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỷ đồng.

Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ cuối năm

Theo các đơn vị tham gia, mục tiêu đạt tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng, trong đó tạo thêm khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu, được đánh giá là khả thi.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Chương trình kết hợp nhiều hoạt động trực tuyến và trực tiếp, liên kết với các nhãn hàng lớn, sàn thương mại điện tử và đối tác cung cấp voucher. Qua đó, thúc đẩy tiêu dùng cuối năm, đồng thời quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức phát động chương trình kích cầu mua sắm "Shopping Season in Vibrant HCMC", mở rộng ưu đãi tiêu dùng cuối năm

Ở góc độ tài chính, ông Lê Trung Nam - Chuyên gia tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp, nhận định việc mở rộng các phương thức thanh toán thuận tiện cho du khách, đặc biệt là thanh toán xuyên biên giới, có thể thúc đẩy chi tiêu trong các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và dịch vụ văn hóa. Dữ liệu giao dịch cũng giúp doanh nghiệp công nghệ tài chính hiểu rõ hơn hành vi người dùng, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và thu hút thêm khách quốc tế.

Những kết quả bước đầu cho thấy chương trình tổng lực kích cầu không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong ngắn hạn mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mới, mở rộng hoạt động kinh doanh và duy trì các mối quan hệ thương mại lâu dài. Đây cũng là một trong những động lực hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.