TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kích cầu thương mại, du lịch cuối năm từ vốn tư nhân

TP. Hồ Chí Minh hợp lực cùng doanh nghiệp tư nhân kích cầu kinh tế

Không gian kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân

Nhằm tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong giai đoạn nước rút cuối năm, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Theo đó, ngành du lịch và thương mại Thành phố ghi nhận sự đồng hành của nhiều thương hiệu lớn, với tổng giá trị kích cầu dự kiến vượt 250 tỷ đồng. Chương trình hướng đến thúc đẩy hơn 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV), qua đó tạo thêm động lực cho hoạt động chi tiêu và du lịch.

Doanh nghiệp tư nhân tạo sức hút cho thị trường cuối năm

Ngay từ đầu mùa lễ hội, nhiều doanh nghiệp đã chủ động làm mới không gian, sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng. Trong đó, một trung tâm sự kiện và hội nghị cao cấp tại khu vực trung tâm Thành phố đã sớm trang hoàng không gian Giáng sinh, tạo điểm nhấn kiến trúc và trở thành địa điểm check-in, trải nghiệm văn hóa thu hút đông đảo du khách.

Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng - Nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ bản thân yêu thích khám phá những điều mới lạ. Theo cô, việc các doanh nghiệp tư nhân chủ động đi đầu xu hướng đã góp phần thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước ngay từ đầu tháng 11.

Sự tham gia của các tập đoàn tư nhân thông qua tổ hợp thương mại - dịch vụ, hệ thống bán lẻ và chuỗi lưu trú đang góp phần tạo nên diện mạo sôi động cho đô thị. Không chỉ mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, các hoạt động này còn trực tiếp kích thích sức mua và gia tăng doanh thu cho các lĩnh vực liên quan.

Không gian lễ hội và các hoạt động giải trí thu hút đông đảo người dân, du khách

Bà Trương Thị Khánh Chi - Phó Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Khách sạn Caravelle Saigon, cho biết đơn vị xây dựng hệ sinh thái nghỉ dưỡng khép kín theo mô hình all-in-one, hướng đến hai mục tiêu là khai thác hiệu quả tệp khách hàng thân thuộc và thu hút tối đa lượng khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Trong khi đó, ông Jonathan Au - Tổng Giám đốc Union Square, cho biết đơn vị đồng hành cùng Thành phố thông qua việc hợp tác với các thương hiệu cao cấp, triển khai ưu đãi độc quyền, đa dạng hóa trải nghiệm ẩm thực, giải trí kỹ thuật số và tổ chức các sự kiện lễ hội quy mô. Những hoạt động này hướng đến kích thích chi tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Liên kết chuỗi giá trị, mở rộng dư địa tăng trưởng

Ở góc độ chiến lược, chiến dịch "Vibrant HCMC" không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mại ngắn hạn mà còn hướng đến mô hình liên kết chuỗi giá trị toàn diện. Qua đó, vai trò kiến tạo của chính quyền được thể hiện thông qua việc đồng hành, hỗ trợ và khai thông nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân.

Trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ cao cấp thu hút du khách đến TP. Hồ Chí Minh

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nhận định chiến dịch kích cầu cuối năm và mô hình liên kết lần này cho thấy bước chuyển dịch rõ nét, dựa trên 5 trụ cột phát triển của Thành phố là hạ tầng số và chuyển đổi số; thương mại - dịch vụ cao cấp; kinh tế đêm và trải nghiệm văn hóa; du lịch xanh - MICE bền vững; cùng sự gắn kết giữa chuỗi giá trị tư nhân và công.

Theo ông, việc tăng cường hợp lực giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân không chỉ tạo hiệu ứng trong các đợt khuyến mại mà còn góp phần giải phóng nguồn lực, tối ưu hóa hệ sinh thái tiêu dùng số và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Kết nối chặt chẽ giữa thương mại, du lịch và hạ tầng số được xem là hướng đi quan trọng để TP. Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng thị trường, gia tăng sức hút đối với du khách và khẳng định vị thế trung tâm tiêu dùng, dịch vụ và du lịch năng động của khu vực.