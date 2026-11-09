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Sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường

TẤN KHOA, VĨNH TIẾN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường (14/11), Hội Nội tiết - Đái tháo đường TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi sinh hoạt thường niên với chủ đề "Hãy hành động sớm với bệnh đái tháo đường", nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường

Hơn 7% dân số tại các thành phố lớn ở Việt Nam đang mắc bệnh đái tháo đường. Đáng chú ý, bệnh có xu hướng trẻ hóa, đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa trong cộng đồng.

TP. Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường - Ảnh 2.

Đông đảo người dân tham gia buổi sinh hoạt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường

Hơn 300 người tham dự gồm nhân viên y tế, người bệnh và người cao tuổi đã được phổ biến kiến thức về phòng ngừa, kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Hướng dẫn kỹ năng chăm sóc và kiểm soát bệnh

Các chuyên đề tập trung hướng dẫn kỹ thuật tiêm insulin an toàn, xây dựng chế độ vận động thể lực phù hợp và chăm sóc người mắc đái tháo đường khi bị ốm. Đây là những kỹ năng thiết thực giúp người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe, tuân thủ điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

TP. Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường - Ảnh 4.

Người dân trao đổi và tìm hiểu thông tin chăm sóc sức khỏe tại buổi sinh hoạt về bệnh đái tháo đường

Bên cạnh việc trang bị kiến thức y khoa, buổi sinh hoạt còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh đái tháo đường. Qua đó, khuyến khích người bệnh duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể chất và chủ động theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người tham dự lắng nghe các chuyên đề về phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường

Đái tháo đường là bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Việc chủ động phòng ngừa, theo dõi đường huyết và thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế góp phần giảm nguy cơ biến chứng, giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

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