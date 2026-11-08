Nam công nhân hồi phục sau tai nạn suýt đứt lìa vành tai

Phẫu thuật cấp cứu, nỗ lực bảo tồn vành tai cho nam công nhân

Một tai nạn trong quá trình làm việc có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Trường hợp nam công nhân bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây tổn thương nặng vùng vành tai, vừa được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho thấy mức độ nguy hiểm của những sự cố mất an toàn tại nơi làm việc.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, nơi thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu bảo tồn vành tai cho nam công nhân

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện khoảng 20 phút sau tai nạn trong tình trạng sụn tai vỡ nát, mô mềm dập nát trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ hoại tử cao. Trước mức độ tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhằm bảo tồn tối đa cấu trúc vành tai.

Ê-kíp y tế thực hiện làm sạch vết thương, cắt lọc phần mô tổn thương và tái tạo vành tai. Quá trình phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng thao tác để xử lý vùng tổn thương và bảo tồn các mô còn khả năng phục hồi.

Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực. Sau quá trình theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày.

Áp lực tiến độ cuối năm không thể đánh đổi bằng an toàn lao động

Ê-kíp y tế thực hiện phẫu thuật, cảnh báo nguy cơ tai nạn lao động dịp cuối năm

Vụ việc cũng đặt ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong môi trường sản xuất và thi công, nhất là giai đoạn cuối năm, khi hoạt động lao động tăng tốc để đáp ứng tiến độ trước Tết.

Tuy nhiên, áp lực công việc không thể trở thành lý do để doanh nghiệp và người lao động xem nhẹ các quy định an toàn. Những sự cố liên quan đến vật liệu, thiết bị rơi hoặc va đập có thể gây chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng lao động.

Do đó, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra điều kiện làm việc, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn tại khu vực sản xuất, thi công. Đồng thời, người lao động phải tuân thủ quy trình làm việc, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ phù hợp với tính chất công việc. Việc kiểm soát vật liệu, thiết bị và các khu vực có nguy cơ rơi, va đập cũng cần được chú trọng nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc.

Chủ động phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe người lao động

Tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người gặp nạn mà còn kéo theo những hệ lụy đối với gia đình và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cần được đặt lên hàng đầu trong mọi khâu tổ chức lao động. Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện, kiểm soát các nguy cơ; người lao động không chủ quan, bỏ qua quy trình bảo hộ vì áp lực thời gian hay tiến độ công việc.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người lao động tại bệnh viện

Trường hợp nam công nhân được bảo tồn vành tai sau tai nạn cho thấy vai trò quan trọng của việc cấp cứu và can thiệp y tế kịp thời. Dẫu vậy, phòng ngừa vẫn là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế chấn thương, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động, nhất là trong giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm.