Chuyển giao kỹ thuật y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Côn Đảo

Cải thiện chất lượng y tế, chữa bệnh tại Côn Đảo

Cách đất liền gần 100 hải lý, Côn Đảo từng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Từ cuối năm 2025, cơ sở y tế mới đi vào hoạt động cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đã cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh tại địa phương.

Cơ sở mới của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo khang trang, hiện đại đi vào hoạt động cùng bảng danh sách các bệnh viện tuyến cuối TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra đảo

Bà Đặng Thị Ơi, người dân đặc khu Côn Đảo cho biết, việc được khám và điều trị ngay tại đảo giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân.

Tăng cường 138 lượt bác sĩ chuyên khoa ra đảo

Từ tháng 9/2025 đến nay, chương trình luân phiên bác sĩ đã triển khai 15 đợt với 138 lượt bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối TP. Chí Minh.

Các bác sĩ chuyên khoa từ đất liền trực tiếp khám bệnh và tư vấn điều trị chuyên sâu cho người dân địa phương cũng như du khách nước ngoài ngay tại Côn Đảo

Bên cạnh khám, chữa bệnh, các bác sĩ còn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế tại chỗ. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lan Phương cho biết, những ca bệnh phức tạp có thể được hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia từ đất liền để hỗ trợ điều trị.

Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, hạn chế chuyển viện

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tiếp nhận 28.050 lượt khám bệnh, 783 lượt điều trị nội trú với tổng số 3.322 ngày điều trị.

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân diễn ra thuận lợi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại (như máy lọc máu/chạy thận nhân tạo) được đầu tư, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao mà không cần chuyển viện vào đất liền

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Thọ - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, chương trình luân phiên đã hỗ trợ triển khai nhiều kỹ thuật mới trong cấp cứu, ngoại khoa, sản khoa và chấn thương chỉnh hình, góp phần hạn chế chuyển viện về đất liền.

Việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Côn Đảo thành điểm đến an toàn và đáng sống