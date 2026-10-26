CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào

THU HÀ, THÁI PHƯƠNG, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển truyền thông đa nền tảng là những nội dung trọng tâm được trao đổi tại buổi làm việc giữa Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh với đoàn cán bộ truyền thông, nhà báo Lào, góp phần tăng cường hợp tác thông tin giữa hai nước giai đoạn 2026-2030.

Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn cán bộ truyền thông, nhà báo Lào nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và quản lý thông tin, trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí.

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 1.

Buổi làm việc giữa đại diện ngành văn hóa, truyền thông TP. Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ truyền thông, nhà báo Lào

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền thông

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, truyền thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất, biên tập và phân phối nội dung; đồng thời phát triển các hình thức truyền thông đa nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin trên môi trường số.

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 3.

Chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ tại buổi làm việc

Những nội dung này góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, truyền tải thông tin và tiếp cận công chúng, đáp ứng sự thay đổi của môi trường truyền thông hiện nay.

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 4.

Các đại biểu trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí

Bên cạnh vấn đề chuyển đổi số, các đại biểu cũng trao đổi về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh địa phương và phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ báo chí tác nghiệp. Trong đó, việc hỗ trợ hoạt động báo chí được chú trọng, nhất là trong quá trình tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa và quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 5.

Phát triển truyền thông đa nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin trên môi trường số

Thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn, các bên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa những người làm báo và nâng cao năng lực nghiệp vụ trong bối cảnh báo chí không ngừng đổi mới.

TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào - Ảnh 6.

Hoạt động góp phần tăng cường kết nối, hợp tác thông tin giữa Việt Nam và Lào

Buổi làm việc góp phần cụ thể hóa chương trình hợp tác thông tin giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026-2030, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác giữa những người làm báo, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống

TP. Hồ Chí Minh hồi sinh những mảng xanh, nâng cao chất lượng sống

(HTV) - Từ những công viên được chỉnh trang đến các hoa viên, vườn cây được đầu tư cải tạo, nhiều không gian xanh tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước được khôi phục, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(HTV) - Mô hình Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng ở phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, tạo không gian giao lưu, rèn luyện thể chất và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:05 26/10/2026

(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Chính thức khai máy phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” tại Cần Giờ

Văn hóa - Giải trí 16:56 25/10/2026

(HTV) - Sau 3 năm chuẩn bị, dự án phim điện ảnh “Đặc công Rừng Sác” đã chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Dự án do nhà sản xuất Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Quân khu 7 - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm