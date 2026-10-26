TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí với đoàn nhà báo Lào

Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn cán bộ truyền thông, nhà báo Lào nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và quản lý thông tin, trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí.

Buổi làm việc giữa đại diện ngành văn hóa, truyền thông TP. Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ truyền thông, nhà báo Lào

Đại diện các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền thông

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, truyền thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất, biên tập và phân phối nội dung; đồng thời phát triển các hình thức truyền thông đa nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin trên môi trường số.

Chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ tại buổi làm việc

Những nội dung này góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, truyền tải thông tin và tiếp cận công chúng, đáp ứng sự thay đổi của môi trường truyền thông hiện nay.

Các đại biểu trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí

Bên cạnh vấn đề chuyển đổi số, các đại biểu cũng trao đổi về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh địa phương và phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ báo chí tác nghiệp. Trong đó, việc hỗ trợ hoạt động báo chí được chú trọng, nhất là trong quá trình tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa và quốc tế.

Phát triển truyền thông đa nền tảng góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin trên môi trường số

Thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn, các bên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa những người làm báo và nâng cao năng lực nghiệp vụ trong bối cảnh báo chí không ngừng đổi mới.

Hoạt động góp phần tăng cường kết nối, hợp tác thông tin giữa Việt Nam và Lào

Buổi làm việc góp phần cụ thể hóa chương trình hợp tác thông tin giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026-2030, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác giữa những người làm báo, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.