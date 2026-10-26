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Xã hội

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

TẤN PHUM, MINH HẢI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Mô hình Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng ở phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, tạo không gian giao lưu, rèn luyện thể chất và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Nhằm giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, mô hình còn hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần, khuyến khích người cao tuổi duy trì lối sống tích cực.

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Ảnh 1.

Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng ở phường Thủ Dầu Một

Điểm sinh hoạt được bố trí ngay tại trụ sở UBND phường Thủ Dầu Một, với không gian thoáng mát, thuận tiện cho người cao tuổi đến tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng như thể dục dưỡng sinh, đọc sách, chơi cờ và giao lưu cùng nhau.

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Ảnh 2.

Người cao tuổi tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trong không gian thoáng mát

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, người cao tuổi còn được khám, theo dõi sức khỏe ban đầu, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và tư vấn tâm lý. Những hoạt động này góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, phòng ngừa bệnh mạn tính, hạn chế suy giảm chức năng và nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân.

Thông qua việc kết hợp sinh hoạt cộng đồng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, mô hình hướng đến giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập, chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Ảnh 3.

Hoạt động thể dục dưỡng sinh góp phần duy trì sức khỏe và sự dẻo dai cho người cao tuổi


Hướng đến môi trường sinh hoạt an toàn, thân thiện

Việc xây dựng Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng là một trong những giải pháp cụ thể hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của TP. Hồ Chí Minh. Mô hình không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn góp phần tăng cường sự kết nối, chia sẻ trong cộng đồng.

Phường Thủ Dầu Một xây dựng điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Ảnh 4.

Mô hình hướng đến xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, thân thiện cho người cao tuổi tại cộng đồng

Thời gian tới, phường Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động tại điểm sinh hoạt, hướng đến xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và sống vui, sống khỏe tại cộng đồng.

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