Ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới trong bối cảnh thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ nhà giáo tiếp tục được xác định là nhân tố giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục Thành phố.

Tăng cường chính sách hỗ trợ nghề giáo

Tại lễ kỷ niệm 44 năm ngày nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đội ngũ thầy cô giáo chính là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cần phải quan tâm đến đời sống, thu nhập và điều kiện làm việc của giáo viên. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực ngân sách cao nhất cho giáo dục và đào tạo; đồng thời khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm cùng các chế độ đãi ngộ vượt trội theo thẩm quyền đặc thù.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 44 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Bên cạnh các chính sách đãi ngộ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, gồm đổi mới quản trị giáo dục; đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (A.I.) và triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chú trọng giáo dục nhân cách, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định gắn với việc xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả học bạ số và học liệu số. Các định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời đòi hỏi giáo viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với những phương thức giáo dục mới.

Người thầy giữ vai trò trung tâm trong đổi mới giáo dục

Trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, vai trò của nhà giáo vẫn giữ vị trí không thể thay thế trong quá trình hình thành tri thức, nhân cách và định hướng phát triển của học sinh.

Mỗi nhà giáo không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh Ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Thực tế tại các cơ sở giáo dục cho thấy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, nhiều nhà giáo đang chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm học sinh.

Công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức, nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của người thầy trong hành trình giáo dục con người

Gắn bó với nghề giáo hơn 32 năm, cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Tổ trưởng Tổ Toán Trường THPT Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, luôn xem sự trưởng thành của học trò là động lực trong công việc. Những lời cảm ơn từ học sinh cũ, những chia sẻ về việc tình yêu môn Toán được khơi dậy từ các bài giảng của cô là nguồn động viên để cô tiếp tục gắn bó với bục giảng.

Ở một lĩnh vực đặc thù hơn, sau 25 năm giảng dạy tại môi trường phổ thông, năm 2023, thầy Phạm Thành Vinh chủ động xin chuyển công tác đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, xã Bình Hưng, để đồng hành cùng trẻ em khuyết tật. Tại đây, thầy từng bước làm chủ các phương pháp sư phạm chuyên biệt, hỗ trợ các em phát triển kỹ năng và hòa nhập cộng đồng.

Trong khi đó, ở bậc học mầm non, cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, phường Chợ Quán, chủ động nghiên cứu các phần mềm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết kế bài giảng. Những trò chơi tương tác do cô xây dựng giúp nội dung học tập trở nên trực quan, sinh động, thu hút sự chú ý của trẻ.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo

Cùng với các chính sách hỗ trợ, công tác biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cũng được Thành phố chú trọng. Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh có 9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu; 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản và 10 nhà giáo được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Lãnh đạo thành phố khen thưởng, tuyên dương các nhà giáo có thành tích nổi bật

Những danh hiệu là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực đổi mới của các thầy cô trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau. Từ giáo dục phổ thông, giáo dục hòa nhập đến bậc học mầm non, mỗi nhà giáo đều có cách riêng để đồng hành cùng học sinh. Những đóng góp ấy cũng cho thấy vai trò của đội ngũ sư phạm trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đổi mới giáo dục, nhất là trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.



