Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm, thắp hương tưởng nhớ cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký tại tư gia ở phường Phước Long.

Tưởng nhớ Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký

Tại tư gia cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, đoàn công tác đã thành kính thắp hương tưởng nhớ người thầy được nhiều thế hệ học sinh biết đến và cảm phục bởi nghị lực vượt khó, tinh thần hiếu học và những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục.

Lẵng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tại tư gia cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký

Sinh thời, thầy Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương về ý chí, nghị lực và khát vọng học tập. Vượt qua những trở ngại về thể chất, ông đã kiên trì rèn luyện, trở thành người thầy viết chữ bằng chân, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh.

Đoàn công tác thành kính thắp hương tưởng nhớ cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký trong chuyến thăm gia đình

Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng ông hai danh hiệu "Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết" và "Nhà văn đầu tiên dùng chân để viết". Câu chuyện về cuộc đời thầy cũng được đưa vào sách giáo khoa, trở thành bài học về lòng kiên trì và tinh thần học tập suốt đời.

Lan tỏa tấm gương Nguyễn Ngọc Ký

Trong không khí thân tình, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến đầy tâm huyết của cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.

Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi, trò chuyện cùng gia đình cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của ông cho giáo dục

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc cùng lời chúc sức khỏe, bình an đến gia đình. Đồng chí mong muốn truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và những giá trị tốt đẹp mà thầy Nguyễn Ngọc Ký để lại sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến các thế hệ sau.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng thăm, gửi quà chúc mừng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký



Chuyến thăm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thể hiện sự quan tâm, trân trọng của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời nhắc nhớ về tấm gương nghị lực và tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.