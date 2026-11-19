Sáng ngày 19/11 đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh. Lễ khởi công có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Với tổng diện tích 191,6 ha, dự án thuộc nhóm khu nhà ở xã hội có quy mô lớn tại Việt Nam. Theo quy hoạch, công trình dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ, trong đó có 40.000 căn để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân, chuyên gia và người lao động.

Đáng chú ý, khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm có khả năng kết nối với nhiều công trình giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3, Quốc lộ 22, Bến xe An Sương và ga tuyến đường sắt đô thị số 9. Đây là những yếu tố khiến dự án được kỳ vọng sẽ giúp hình thành khu đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng đô thị

Tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công



Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết: “Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm không chỉ đơn thuần là một khu nhà ở xã hội tập trung, mà được định hướng phát triển thành một khu đô thị xanh, hiện đại. Việc thực hiện dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối hạ tầng giao thông, từng bước hình thành các khu dân cư đồng bộ. Tôi yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực, máy móc và nhân lực để bắt tay vào thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ đề ra và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật”.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Theo ông, định hướng phát triển loại hình nhà ở khu vực này, đặc biệt là nhà ở cho thuê, cần gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội

Theo thông tin tại buổi lễ, TP. Hồ Chí Minh đăng ký chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030, thuộc nhóm địa phương có quy mô đăng ký lớn nhất cả nước.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động và người có thu nhập thấp ngày càng được quan tâm, việc triển khai các dự án quy mô lớn như khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ xây dựng, việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối giao thông sẽ là những yếu tố quan trọng để dự án đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân.



