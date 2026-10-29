Trực tiếp: Chung kết đối kháng Muay và trao huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sau những vòng đấu đầy cạnh tranh, các võ sĩ đã vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở chung kết. Đây là cơ hội để các vận động viên khẳng định năng lực, bản lĩnh thi đấu và thành quả của quá trình tập luyện.

Trước đó, Muay TP. Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn với nhiều võ sĩ giành quyền vào chung kết. Ở nội dung nam, Dương Đức Bảo có suất tranh huy chương vàng hạng cân 48kg sau khi đối thủ xin rút lui. Tại hạng cân 51kg, Lý Diệu Phước giành chiến thắng trước Kiều Chí Dương của Hà Nội để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Ở nội dung nữ, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, nhà vô địch thế giới ba lần, giành quyền vào chung kết hạng cân 48kg. Nguyễn Thanh Hằng cũng vượt qua đại diện Quân đội ở hạng cân 51kg, tiếp tục mang đến kỳ vọng cho Muay TP. Hồ Chí Minh.

Các trận chung kết là cơ hội để những võ sĩ xuất sắc nhất tranh tài, đồng thời thể hiện chất lượng chuyên môn của môn Muay tại Đại hội năm nay. Sau các màn so tài, lễ trao huy chương sẽ tôn vinh những vận động viên đạt thành tích cao.

Kính mời quý khán giả đón xem trực tiếp chung kết Muay và lễ trao huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trên HTV Thể thao cùng các nền tảng mạng xã hội của HTV.