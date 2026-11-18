Dòng vốn ngoại tập trung mạnh vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng logistics, kho bãi, thương mại dịch vụ và công nghệ cao. Kết quả này không chỉ là điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế chung mà còn tạo "cú hích" mạnh mẽ để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực ngoại trong thời gian tới.

Doanh nghiệp ngoại tìm thấy tiềm năng rót vốn vào TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá cao môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án mới. Ông Keiichi Kaneko - Giám đốc Công ty TNHH Kinsei Sangyo cho biết, hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xử lý chất thải, doanh nghiệp nhận thấy rất nhiều cơ hội hợp tác tại đây. Nhờ quá trình xúc tiến thuận lợi, công ty kỳ vọng sẽ sớm khởi công xây dựng nhà máy và đưa vào vận hành ngay đầu năm tới.

Hiện nay, đã có 22.000 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 157 tỷ USD

Tương tự, sau gần một thập kỷ hoạt động tại Đồng Nai, Công ty TNHH Newchemical Việt Nam cũng đang lên kế hoạch mở rộng hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Yutaka Iino - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Newchemical Việt Nam nhận định, các chính sách hiện hành của Thành phố rất phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp, do đó đơn vị sẵn sàng rót vốn mở rộng đầu tư ngay khi lựa chọn được dự án tối ưu.

Không riêng Nhật Bản, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang gia tăng mạnh mẽ hoạt động đầu tư mới và mở rộng quy mô. Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) thông tin, hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực phía Nam với tâm điểm là TP. Hồ Chí Minh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cùng sự hỗ trợ kịp thời, tích cực từ chính quyền Thành phố mỗi khi doanh nghiệp gặp vướng mắc chính là cơ sở vững chắc để các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục mở rộng dự án.

Nhìn nhận về động lực tăng trưởng này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE) nhấn mạnh, việc làm tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động chính là phương thức "xúc tiến đầu tư tại chỗ" hiệu quả nhất. Khi niềm tin được củng cố, tỷ trọng vốn đầu tư mở rộng từ các dự án hiện hữu sẽ tăng lên đáng kể, tạo nền tảng bền vững cho dòng vốn FDI.

Cần môi trường kinh doanh bền vững, dài hạn

Dù đạt được những con số ấn tượng, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng bền vững và dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng quy mô sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh nhờ môi trường đầu tư thông thoáng

TS. Sử Ngọc Khương - Chuyên gia tài chính, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam phân tích, TP. Hồ Chí Minh sở hữu nền tảng tốt về hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ, logistics và hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, để dòng vốn đăng ký thực sự chuyển hóa thành giá trị cho xã hội, Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần có giải pháp kết nối để các doanh nghiệp sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giữ lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế nội địa.

Bổ sung thêm giải pháp cho giai đoạn tới, ông Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng danh mục dự án trọng điểm rõ ràng để mời gọi và lựa chọn đúng các nhà đầu tư chiến lược, đi kèm với cơ chế ưu đãi minh bạch. Bên cạnh đó, Thành phố phải chủ động chuẩn bị nguồn cung năng lượng sạch, tránh để tình trạng thiếu hụt năng lượng xanh trở thành rào cản đối với các tập đoàn quốc tế.

Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã lũy kế hơn 22.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 157 tỷ USD. Với lợi thế sẵn có cùng việc thực thi đồng bộ các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, Thành phố hoàn toàn đủ dư địa để chuyển dịch mạnh mẽ sang thu hút FDI chất lượng cao, từng bước khẳng định vị thế điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực.