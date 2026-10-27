Diễn đàn CEO 500 hiến kế thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Chiều 26/10, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Các đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung đề xuất giải pháp kết nối nguồn vốn, công nghệ với nhu cầu phát triển của Thành phố.

Thu hút FDI gắn với bốn động lực tăng trưởng

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết Thành phố phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Định hướng không chỉ tăng quy mô dòng vốn mà còn ưu tiên các dự án tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững.

Diễn đàn CEO 500 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10 tập trung thảo luận giải pháp kết nối vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố tập trung vào hạ tầng và không gian phát triển mới, Trung tâm Tài chính quốc tế, năng lượng sạch, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Thu hút FDI cần môi trường đầu tư minh bạch

Từ góc nhìn quốc tế, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, khuyến nghị củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng dữ liệu kinh tế.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn CEO 500, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực phát triển mới

Đặc biệt, tính minh bạch của thông tin và việc hoàn thiện chính sách tài chính được xem là những điều kiện quan trọng giúp nhà đầu tư quốc tế đánh giá tiềm năng thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.

Cùng quan điểm về chất lượng dòng vốn, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh định hướng thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính số và công nghệ xanh.

Phiên đối thoại tại Diễn đàn CEO 500 ghi nhận nhiều đề xuất về phát triển công nghiệp xanh, hạ tầng kết nối và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn

Theo ông, mục tiêu dài hạn là giúp Việt Nam chuyển dịch từ hoạt động lắp ráp, gia công sang làm chủ công nghệ, phát triển sở hữu trí tuệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp đề xuất phát triển công nghiệp xanh, hạ tầng kết nối

Tại phiên đối thoại, đại diện các tập đoàn trong và ngoài nước đề xuất những mô hình hợp tác gắn với mục tiêu tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, chia sẻ định hướng chuyển đổi khu công nghiệp truyền thống sang mô hình xanh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ tự động hóa.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn CEO 500, nơi TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững

Trong đó, Becamex thúc đẩy hợp tác quốc tế với Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Viện ARTC của Singapore nhằm hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, phát triển sản xuất tiên tiến và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, tập đoàn định hướng phát triển Khu đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, kết hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và phát triển đô thị.

Các chuyên gia tại Diễn đàn CEO 500 nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, gắn thu hút đầu tư với đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ

Ở lĩnh vực hạ tầng, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, đánh giá hệ thống metro có tiềm năng tạo thêm giá trị kinh tế nếu được kết nối hiệu quả với các khu công nghiệp và trung tâm đô thị lớn.

Tuy nhiên, để thu hút nhà đầu tư quốc tế, các dự án cần có phương án triển khai khả thi, cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng và chính sách đầu tư thuận lợi.

Từ hiến kế tại CEO 500 đến dự án hợp tác cụ thể

Không chỉ ghi nhận các đề xuất, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổng hợp ý kiến, sáng kiến và các cơ hội hợp tác được giới thiệu tại diễn đàn.

Trên cơ sở đó, trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan để tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy triển khai những nội dung phù hợp.

Những phân tích về khả năng ứng phó rủi ro, công nghệ và chuyển dịch năng lượng được đưa ra tại diễn đàn, góp phần định hình chiến lược thu hút đầu tư dài hạn

Đồng thời, Thành phố cam kết tạo điều kiện để nhà đầu tư trong và ngoài nước kết nối nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng, công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên.

Từ những trao đổi tại CEO 500, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm nguồn vốn, mà còn là khả năng chuyển các đề xuất thành chương trình, dự án có thể triển khai. Đây cũng là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh kết nối dòng vốn quốc tế với công nghệ, nhân lực và nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới.