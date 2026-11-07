TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cải cách, đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Trung tâm Tài chính quốc tế mở rộng cơ hội thu hút vốn FDI

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh

Cuối tháng 10/2026, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trọng tâm là cải thiện cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận các dòng vốn quốc tế, nhất là trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Nhìn lại hành trình thu hút đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh hơn 20 năm qua, ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, từng tham gia hội đồng tuyển chọn, giới thiệu nghiên cứu sinh, tiến sĩ Việt Nam vào nhà máy đầu tiên của Samsung tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là giai đoạn hình thành đội ngũ chuyên gia nòng cốt trong nghiên cứu và phát triển (R&D) lĩnh vực vi mạch, bán dẫn.

Trở lại TP. Hồ Chí Minh năm 2026, ông Linh nhận thấy những cơ hội đầu tư mới từ cơ chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, đặc biệt trong việc kết nối các nguồn vốn từ Hàn Quốc.

Các đối tác Hàn Quốc có dòng vốn 5 tỷ USD liên quan đến bán dẫn, thiết kế vi mạch, phần mềm kết nối và công nghệ xanh. TP. Hồ Chí Minh có thể hấp thụ những dòng vốn như vậy, đặc biệt thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế. Ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.



Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, Trung tâm Tài chính quốc tế còn được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các định chế tài chính và quỹ đầu tư toàn cầu. Ông Marc Knapper - thành viên Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp sẽ tạo thêm sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông, thành phố cần chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực quản lý tài sản, phát hành trái phiếu tài chính xanh. Đồng thời, cần có đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thủ tục và quy định đầu tư, giúp nhà đầu tư các quốc gia thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Dự án logistics gần 1 tỷ USD mở rộng dòng vốn vào kinh tế số

Quang cảnh khu công nghiệp với các dự án logistics quy mô lớn

Một trong những tín hiệu đáng chú ý trong quá trình hình thành hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế là sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số.

Trong số 12 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, hệ sinh thái TikTok Việt Nam đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án logistics với tổng giá trị gần 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết các dự án tập trung vào lĩnh vực kinh tế số, hướng đến nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ cho hơn 70 triệu người dùng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh chủ trương đầu tư, doanh nghiệp cũng đặt kỳ vọng vào quy trình triển khai rõ ràng, đặc biệt là thời gian hoàn tất các điều kiện và giấy phép kinh doanh để dự án có thể đi vào hoạt động.

Điều này cho thấy khả năng thu hút FDI không chỉ phụ thuộc vào chính sách ưu đãi hay quy mô thị trường mà còn gắn với tính minh bạch, khả năng dự đoán và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn.

Chuẩn bị hạ tầng, nhân lực để đón dòng vốn đầu tư mới

Để hiện thực hóa các mục tiêu thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (C4IR) kết nối nguồn lực, triển khai các cam kết của thành phố và tạo điều kiện để nhà đầu tư trong nước, quốc tế cùng tham gia kiến tạo tăng trưởng bền vững theo mô hình hợp tác công - tư.

Ông Phạm Phú Trường - Phó Giám đốc C4IR, cho rằng những thay đổi về chính sách pháp luật cùng việc định hình rõ hơn các không gian phát triển đang tạo thêm cơ sở để nhà đầu tư xác định lĩnh vực và dự án phù hợp. Trong đó, năng lượng, hạ tầng, khoa học công nghệ và tài chính là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm cụ thể từ các nhà đầu tư.

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục đầu tư thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế; khảo sát nhu cầu nhân lực tại các cụm ngành trọng điểm; chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án đầu tư theo chuỗi giá trị và địa bàn, làm cơ sở triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu, cụ thể và thiết thực hơn. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng kết nối giữa nhu cầu của nhà đầu tư với tiềm năng phát triển của từng khu vực, từng ngành kinh tế.

Như vậy, thu hút FDI trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô vốn mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường đầu tư. Việc đồng bộ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện hạ tầng sẽ là những yếu tố quan trọng để TP. Hồ Chí Minh tăng khả năng cạnh tranh, đón dòng vốn quốc tế vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính và kinh tế số.