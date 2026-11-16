Toronto Tempo giành lượt chọn đầu tiên tại WNBA Draft 2027

Toronto Tempo giành lợi thế lớn sau mùa giải đầu tiên

Trong buổi bốc thăm diễn ra ngày 15/11, Toronto Tempo được xác định là đội sở hữu lượt chọn số 1 tại WNBA Draft 2027. Đây là cột mốc đáng chú ý với đội bóng vừa hoàn thành mùa giải ra mắt tại giải đấu.

Trước khi bước vào buổi bốc thăm, Toronto và Houston Comets là hai đội có xác suất cao nhất giành lượt chọn đầu tiên, cùng ở mức 32,9%. Kết quả cuối cùng nghiêng về đại diện Canada, trong khi Houston xếp ở vị trí thứ hai.

Toronto Tempo giành quyền chọn đầu tiên tại WNBA Draft 2027, mở ra cơ hội bổ sung một tài năng trẻ hàng đầu cho đội hình (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc Toronto Tempo, Monica Wright Rogers, xem kết quả này là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng đội bóng hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Ở mùa giải đầu tiên, Toronto chỉ đạt thành tích 11 thắng, 33 thua và khép lại năm thi đấu bằng chuỗi tám trận thất bại liên tiếp. Vì vậy, lượt chọn đầu tiên được kỳ vọng giúp đội bóng bổ sung nhân tố chất lượng, tạo nền tảng cho kế hoạch phát triển lâu dài.

Theo kết quả bốc thăm, Washington Mystics sở hữu lượt chọn thứ ba thông qua quyền tuyển chọn được chuyển nhượng từ Chicago Sky. Seattle Storm đứng thứ tư, Portland Fire xếp thứ năm. Los Angeles Sparks có hai lượt chọn liên tiếp ở vị trí thứ sáu và thứ bảy, trong đó lượt chọn thứ bảy đến từ thương vụ chuyển nhượng với Phoenix Mercury.

JuJu Watkins trở thành tâm điểm chú ý

Sự quan tâm dành cho lượt chọn đầu tiên của Toronto còn đến từ khả năng đội bóng chiêu mộ JuJu Watkins, ngôi sao thuộc Đại học Southern California (USC). Cô được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng nhất của kỳ tuyển chọn năm 2027.

Tuy nhiên, khả năng Watkins tham dự WNBA Draft vẫn chưa chắc chắn. Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA) cho phép vận động viên có thêm năm thi đấu, vì vậy cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục gắn bó với bóng rổ đại học. Các vận động viên có thời hạn đến ngày 2/4/2027 để quyết định đăng ký dự tuyển, riêng những cầu thủ tham dự vòng chung kết toàn quốc có thêm thời gian.

Bên cạnh Watkins, Hannah Hidalgo của Đại học Notre Dame và Madison Booker thuộc Đại học Texas cũng được xem là những ứng viên tiềm năng cho các lượt chọn đầu.

WNBA Draft 2027 dự kiến diễn ra ngày 12/4/2027. Với lợi thế sở hữu lượt chọn đầu tiên, Toronto Tempo đang đứng trước cơ hội quan trọng để bổ sung một tài năng trẻ nổi bật, đồng thời đặt nền móng cho tham vọng cạnh tranh trong những mùa giải tiếp theo.

Nguồn: AP