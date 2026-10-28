Chung kết WNBA gây chú ý với lịch thi đấu đặc biệt của trận 6

Bài toán lịch thi đấu giữa WNBA và NBA

Theo Associated Press, trận 6 ban đầu dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 29/10. Tuy nhiên, việc Atlanta Hawks có lịch tiếp đón Cleveland Cavaliers tại NBA cùng ngày khiến ban tổ chức phải tìm phương án điều chỉnh.

Sau khi cân nhắc nhiều lựa chọn, WNBA quyết định tổ chức trận chung kết tại State Farm Arena vào đầu giờ chiều, còn trận NBA được lùi giờ khai cuộc đến 20 giờ. Phương án này giúp hai sự kiện diễn ra tại cùng một địa điểm trong ngày, đồng thời tạo điều kiện để Atlanta Dream thi đấu tại nhà thi đấu có sức chứa lớn hơn.

Các cầu thủ Golden State Valkyries và Atlanta Dream tranh tài trong loạt chung kết WNBA (Ảnh: AP)

State Farm Arena có thể đón hơn 17.000 khán giả, vượt xa sức chứa khoảng 3.500 chỗ của Gateway Center Arena, sân nhà thường xuyên của Atlanta Dream trong mùa giải. Các trận 3 và 4 tại State Farm Arena trước đó đều ghi nhận lượng khán giả đông đảo.

Dù giải quyết được bài toán địa điểm, giờ thi đấu 12 giờ 30 tại Atlanta đồng nghĩa trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ 30 tại San Francisco, nơi Golden State Valkyries đặt đại bản doanh. Đây cũng là thời điểm nhiều người hâm mộ đang đi học hoặc làm việc.

Các đội tập trung cho cuộc đua vô địch

Trước những ý kiến về lịch thi đấu, các đội vẫn hướng sự chú ý vào mục tiêu chuyên môn. HLV Karl Smesko của Atlanta Dream bày tỏ mong muốn người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu, dù thừa nhận giờ thi đấu giữa ngày làm việc không thuận tiện với tất cả mọi người.

Trong khi đó, phía Golden State Valkyries cho biết đội đã chủ động điều chỉnh kế hoạch nghỉ ngơi và hồi phục để thích nghi với giờ khai cuộc sớm. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần thoải mái trước thay đổi này.

Theo AP, lịch thi đấu chung kết chịu tác động từ nhiều yếu tố, gồm lịch phát sóng truyền hình, lịch thi đấu NBA và khả năng sử dụng nhà thi đấu. Việc chuyển trận đấu sang ngày khác cũng có thể gây xáo trộn lịch trình của các đội bóng liên quan.

Dù vậy, trận 6 vẫn mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội: Golden State Valkyries có cơ hội giành chức vô địch, trong khi Atlanta Dream hướng đến việc kéo loạt trận sang trận 7 nếu chưa phân định được thắng bại. Với mùa giải ghi nhận lượng khán giả đến sân kỷ lục, trận đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng rổ nữ.

Nguồn: AP