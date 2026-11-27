Trong bài phát biểu qua video ngày 26/11, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky cho biết Kiev nắm được thông tin Nga đang chuẩn bị đợt không kích quy mô lớn mới trong vài ngày tới. Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở năng lượng, hạ tầng hậu cần, và những công trình cung cấp dịch vụ thiết yếu tại các thành phố, cộng đồng dân cư Ucraina. Ông khuyến cáo người dân theo dõi sát các còi báo động tên lửa.

Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky tiếp tục cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích quy mô lớn (Nguồn: Al Jazeera)

Đây là lần thứ hai trong tuần này ông Zelenskyy phát cảnh báo về đòn tấn công lớn. Lãnh đạo Ucraina đồng thời gửi thông điệp tới Mát-xcơ-va: “Chúng tôi sẽ xây dựng lại những gì thuộc về mình và đáp trả mọi cuộc tấn công của Nga”.

Kiev đưa ra cảnh báo trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã dành nhiều thời gian trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc. Trọng tâm thảo luận là ông yêu cầu ông Putin rút lại “mọi hành động gây hấn quân sự nhằm vào các vùng lãnh thổ trên khắp Châu Âu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin “chấm dứt mọi hành động gây hấn quân sự” tại Châu Âu (Nguồn: The Guardian)

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã cập nhật nội dung các cuộc trao đổi này cho Tổng Thư kí Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida tối 25/11.

Trước đó, ngày 23/11, ông Zelenskiy cũng từng cảnh báo Nga sắp mở đợt tấn công mới. Nga chưa lên tiếng về tuyên bố của ông Zelensky, nhưng từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhắm mục tiêu dân sự.

Hiện Ucraina đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc củng cố hệ thống phòng không trước mùa đông. Các quan chức Ucraina cảnh báo tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot khiến nước này càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga.