Đàm phán vấn đề Ucraina: Mỹ tiếp xúc riêng rẽ với Nga và Ucraina

Ngày 12/11, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky có buổi trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Zelensky cho biết: "Phía Mỹ đã đạt được tiến triển với Châu Âu. Điều quan trọng là tại cuộc gặp tới, Châu Âu sẽ có mặt trong nhóm đàm phán và có tiếng nói".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gặp Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky ở thủ đô Dublin, Ireland (Nguồn: CNN)

Trước đó cùng ngày, hai đặc phái viên Mỹ đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mát-xcơ-va. Trợ lí phụ trách đối ngoại Điện Kremli Yuri Ushakov cho biết Nga khẳng định NATO không thể tiếp tục mở rộng về phía đông. Trong khi đó, Tổng thống Putin nêu rõ Washington cần làm việc với các đồng minh châu Âu để xác định họ muốn hòa bình hay chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremli Yuri Ushakov và đặc phái viên tổng thống Kirill Dmitriev, gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff ở Mát-xcơ-va (Nguồn: CNN)

Ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận vấn đề Ucraina tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết các hạn chế mới đang ảnh hưởng tới hệ thống liên lạc vệ tinh của Mỹ mà Kiev sử dụng.

Các buổi tiếp xúc này nối tiếp hai ngày đàm phán trực tiếp tại Abu Dhabi hồi đầu tuần. Hai bên ghi nhận một số tiến triển nhưng vẫn còn bất đồng về vấn đề lãnh thổ.



