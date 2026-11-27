Phát biểu trong họp báo tại Palm Beach, Florida, ông Trump cho biết Nga bị loại khỏi nhóm G8 (nay là G7) là sai lầm khiến Putin bị xúc phạm. Tổng thống Mỹ nhận định nếu Nga vẫn còn trong nhóm và có mặt tại bàn đàm phán, cuộc chiến tại Ucraina lẽ ra đã không xảy ra.

"Nếu ông ấy muốn đến, chắc chắn ông ấy có thể đến", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12.

Về phần mình, Điện Kremlin cùng ngày cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc ông Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 hay không.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11 (Nguồn ảnh: Reuters)

Cũng tại họp báo, ông Trump bày tỏ mong muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột ở Ucraina. Ông cho rằng cả Nga, Ucraina và NATO đều muốn kết thúc cuộc chiến, nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay là mâu thuẫn sâu sắc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Lần gần nhất hai lãnh đạo Mỹ - Nga gặp nhau là tại bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tuần trước, nhưng chưa có thông báo nào về cuộc gặp tiếp theo của hai bên.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ cân nhắc khả năng tham dự Hội nghị G20, nhưng cần xem xét tình hình trong nước trước khi quyết định đến Mỹ hay không.