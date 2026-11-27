Robot lau sàn, robot dịch vụ, và xe lăn thông minh đang được thử nghiệm tại khu đô thị Punggol ở Singapore. Tại đây, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số được tích hợp vào hạ tầng thực tế, hướng đến mô hình thành phố tương lai.

Robot dịch vụ do Panasonic phát triển đang hoạt động thử nghiệm trong không gian văn phòng kết nối hạ tầng thông minh tại Khu kỹ thuật số Punggol (Singapore)

Tang Bing Wan - Giám đốc Công nghệ và Kỹ thuật số, JTC Corp chia sẻ: “Khu vực kĩ thuật số Punggol về cơ bản là nơi thử nghiệm thực tế, cho phép công nghệ số kết hợp với hạ tầng vật lí, nhằm triển khai các ứng dụng cụ thể và tích hợp chúng vào một hệ sinh thái toàn diện”.

Nền tảng kĩ thuật số mở tại đây cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng mà không cần trực tiếp xử lí việc kết nối với từng hệ thống hạ tầng.

Takeshi Ando - Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Panasonic Singapore cho biết: "Việc giao tiếp giữa robot và thang máy, hoặc giữa robot và cửa, lại khá khó khăn. Đó là lí do tại sao chúng tôi hiện đang phát triển hệ thống tích hợp cho phép các yếu tố này giao tiếp dễ dàng với nhau".

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và làm mát tập trung hiện đại được tích hợp công nghệ số tại Khu đô thị Punggol, hướng đến mô hình thành phố thông minh tương lai

Mô hình này cũng được kì vọng thay đổi cách đào tạo nhân lực, khi sinh viên học thông qua các dự án thực tế và hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp, đưa công nghệ vào cả môi trường học tập lẫn làm việc.