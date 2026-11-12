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Tổng hợp Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh tranh tài nghẹt thở, đẩy tạ, ném búa, nhảy sào sôi động

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(HTV) - Môn điền kinh tại Olympic Trẻ Dakar 2026 khép lại với nhiều thành tích ấn tượng. Các nội dung khác như đẩy tạ, ném búa, nhảy sào và chạy 200 mét cũng mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh khép lại với những cuộc đua hấp dẫn 

Ở chung kết chạy 200 mét nam tại Olympic Trẻ Dakar 2026, Ropafadzo Mzondo của Zimbabwe giành huy chương Vàng với thành tích 21 giây 04. Deuquan' Farrell của Guyana giành huy chương Bạc nhờ công nghệ ảnh đích. Anh vượt qua Pi Durden Forward Wangkay của Philippines trong màn so tài sát nút.

Tổng hợp Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh tranh tài nghẹt thở, đẩy tạ, ném búa, nhảy sào sôi động - Ảnh 1.

Deuquan' Farrell, Ropafadzo Mzondo và Pi Durden Forward Wangkay đạt thành tích ấn tượng tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Tại chung kết chạy 200 mét nữ, vận động viên Cộng hòa Dominica Patricia Sine đối đầu Tyra Fenton của Antigua. Cô giành huy chương Vàng với thành tích 23 giây 35. Khoảng cách giữa hai vận động viên chỉ là 0,01 giây.

Những cuộc tranh tài hấp dẫn khép lại ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh. Các vận động viên trẻ để lại nhiều dấu ấn với thành tích nổi bật và những màn cạnh tranh quyết liệt.

Olympic Trẻ Dakar 2026: Đẩy tạ, ném búa nữ ghi dấu những thành tích nổi bật

Ở nội dung đẩy tạ nữ, vận động viên người Hungary Zsofi Marton giành huy chương Vàng với thành tích 16,47 mét. Vận động viên 16 tuổi đạt kết quả này ngay ở lượt đẩy đầu tiên. Cô duy trì vị trí dẫn đầu đến hết cuộc thi. 

Tổng hợp Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh tranh tài nghẹt thở, đẩy tạ, ném búa, nhảy sào sôi động - Ảnh 2.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên của Hungary tại kỳ Đại hội lần này

Tại chung kết ném búa nữ, Milaniia Kokhan của Ukraine giành huy chương Vàng với thành tích 71,27 mét. 

Tổng hợp Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh tranh tài nghẹt thở, đẩy tạ, ném búa, nhảy sào sôi động - Ảnh 3.

Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của cô, được thiết lập ở lượt ném thứ 5

Olympic Trẻ Dakar 2026: Nhảy sào, nhảy cao và nhảy ba bước tìm chủ nhân huy chương Vàng

Ở nội dung nhảy ba bước nam, Sheng Xuefeng của Trung Quốc giành huy chương Vàng với cú nhảy đạt 16,18 mét ở lượt thứ 4. 

Trong khi đó, vận động viên người Pháp Axel Faye chiến thắng nội dung nhảy sào nam với thành tích 4,95 mét. Anh chinh phục mức xà này ngay ở lần thử thứ hai.

Tại nội dung nhảy cao nữ, Yasmeen Roy mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Kuwait tại Đại hội. 

Tổng hợp Olympic Trẻ Dakar 2026: Điền kinh tranh tài nghẹt thở, đẩy tạ, ném búa, nhảy sào sôi động - Ảnh 4.

Cô là vận động viên duy nhất vượt qua mức xà 1,76 mét. Roy tiếp tục chinh phục mức xà cao hơn 4 cm trong những lượt nhảy cuối cùng

Các vận động viên trẻ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Nhiều thành tích cá nhân mới cũng được thiết lập. Đặc biệt, những cuộc đua sít sao cho thấy sức cạnh tranh quyết liệt tại Olympic Trẻ Dakar 2026.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/2qPDYa4Cf5w?si=Yke6ZCwZqJ2TVyLR

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