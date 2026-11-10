Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Lee Siwoo mở màn thành tích vàng cho Hàn Quốc tại Olympic trẻ Dakar 2026

Võ sĩ Lee Siwoo đã áp đảo đối thủ người Australia Mackenzie Macdonald trong cả hai hiệp đấu, qua đó giúp Hàn Quốc có tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ Đại hội Olympic Trẻ năm nay.

Võ sĩ Lee Siwoo thi đấu áp đảo, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Hàn Quốc tại Olympic Trẻ 2026

Ở chung kết hạng cân dưới 55kg nam môn taekwondo, Cheng Po-Yu của Đài Bắc Trung Hoa có màn ngược dòng ấn tượng. Sau khi để thua hiệp đầu tiên, võ sĩ này đánh bại Asadbek Samarandarov của Uzbekistan với tỷ số 2-1. Cheng Po-Yu ấn định chiến thắng ở hiệp quyết định bằng những cú đá chính xác vào thân và vùng đầu đối phương.

Võ sĩ Cheng Po-Yu (Đài Bắc Trung Hoa) giành chiến thắng ngược dòng trước Asadbek Samarandarov (Uzbekistan), đăng quang nội dung taekwondo nam hạng cân dưới 55kg

Olympic trẻ 2026: Hồng Kông và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đón tin vui

Ho Shing Him Harris mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) ở nội dung kiếm liễu cá nhân nam. Anh vượt qua Masashi Maeda của Nhật Bản với tỷ số 15-8, sau khi hai bên hòa 5-5.

Ho Shing Him Harris giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) sau chiến thắng 15-8 trước đối thủ Nhật Bản

Ở môn bắn cung một dây cá nhân nữ, Dunya Yenihayat của Thổ Nhĩ Kỳ giành chức vô địch sau loạt bắn phân định thắng thua. Cô và Whang Yu-Eun đều đạt 10 điểm ở lượt bắn cuối, nhưng mũi tên của cung thủ Thổ Nhĩ Kỳ gần tâm bia hơn.

Dunya Yenihayat vượt qua Whang Yu-Eun ở loạt bắn phân định thắng thua, đưa Thổ Nhĩ Kỳ lên bục cao nhất nội dung cá nhân nữ

Có tổng cộng 20 bộ huy chương vàng được trao trong ngày thi đấu thứ chín. Olympic trẻ 2026 tại Dakar quy tụ khoảng 2.700 vận động viên tranh tài ở 25 môn thể thao và kéo dài đến ngày 13/11.

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