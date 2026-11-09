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Thể thao

Olympic trẻ Dakar 2026: Hai chân chạy người châu Phi giành huy chương vàng môn điền kinh

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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Tại Olympic trẻ Dakar 2026, các chân chạy châu Phi chiếm ưu thế trong ngày mở màn môn điền kinh. Trong đó, chân chạy Gift Bright giành huy chương vàng ở cự ly 100 mét nam, Rosemary Nwankwo về nhất ở cự ly 100 mét nữ.

Hai chân chạy về nhất ở đường chạy cự ly ngắn Olympic trẻ Dakar 2026  

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh tại Olympic trẻ Dakar, các vận động viên châu Phi liên tiếp giành chiến thắng trên đường chạy. Ở đường chạy cự ly ngắn, hai chân chạy của Nigeria đều giành ngôi vô địch. Gift Bright giành huy chương vàng ở cự ly 100 mét nam, còn Rosemary Nwankwo về nhất ở đường chạy 100 mét nữ.

Olympic trẻ Dakar 2026: Hai chân chạy người châu Phi giành huy chương vàng môn điền kinh - Ảnh 1.

Gift Bright (ở giữa) giành huy chương vàng ở cự ly 100 mét nam

Olympic trẻ Dakar 2026: Hai chân chạy người châu Phi giành huy chương vàng môn điền kinh - Ảnh 2.

Rosemary Nwankwo (ở giữa) về nhất ở đường chạy 100 mét nữ

Abigael Kosgei giành huy chương vàng tại Olympic trẻ Dakar 2026

Ở chung kết cự ly 2.000 mét vượt chướng ngại vật nữ, vận động viên 16 tuổi Abigael Kosgei của Kenya bị ngã tại hố nước khi cuộc đua còn lại 3 vòng. 

Dù vậy, Kosgei đã đứng dậy tiếp tục thi đấu và giành huy chương vàng. Mekonen Abera của Ethiopia giành huy chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về Elif Celik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Olympic trẻ Dakar 2026: Hai chân chạy người châu Phi giành huy chương vàng môn điền kinh - Ảnh 3.

Vận động viên Abigael Kosgei (ở giữa) giành huy chương vàng ở chung kết cự ly 2.000 mét vượt chướng ngại vật nữ

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/0R8ITnhp0Qc?si=LT_VaW7GFETYIjyr 

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