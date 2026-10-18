Tổng hợp Ngoại hạng Anh: Man City nối dài mạch thắng, Liverpool ngược dòng

Man City thắng trận thứ bảy liên tiếp, Haaland lập cú đúp tại Ngoại hạng Anh

Tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Manchester City vượt qua Ipswich Town với tỷ số 3-2 trên sân nhà, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau bảy vòng đấu. Phil Foden mở tỷ số, nhưng Daizen Maeda nhanh chóng gỡ hòa cho đội khách.

Trước khi hiệp một khép lại, Erling Haaland đưa Man City vượt lên bằng cú đánh đầu sau đường kiến tạo của Mateo Kovacic. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục ghi bàn ở phút 69, sau pha bứt tốc vượt qua Abdoul Ouattara rồi dứt điểm vào góc thấp.

Erling Haaland ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Ipswich Town (Ảnh: Reuters)

Haaland suýt hoàn tất hat-trick, nhưng bàn thắng tiếp theo không được công nhận vì lỗi việt vị. Ipswich rút ngắn cách biệt nhờ quả phạt đền của Zian Flemming trong thời gian bù giờ, song Man City vẫn bảo toàn chiến thắng.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola có 21 điểm, hơn Arsenal sáu điểm trước khi nhà đương kim vô địch thi đấu với Nottingham Forest. Tuy nhiên, Man City cũng đối mặt nỗi lo lực lượng khi Haaland, Kovacic, Matheus Nunes và Nico O'Reilly đều rời sân với dấu hiệu chấn thương. Antoine Semenyo cũng gặp vấn đề thể lực sau trận.

Diễn biến tiếp theo của Ngoại hạng Anh: Chelsea thắng Everton, Liverpool ngược dòng trước Brentford

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân Everton nhờ cú đúp của Pedro Neto. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mở tỷ số chỉ 43 giây sau giờ nghỉ, sau đường chuyền ngược từ sát đường biên ngang của Jorrel Hato.

Pedro Neto ăn mừng sau khi lập cú đúp giúp Chelsea chiến thắng 2-0 trên sân Everton (Ảnh: Reuters)

Đến phút 90, Neto tận dụng bóng bật ra sau tình huống đá phạt của Jordan Henderson bị hàng rào chặn lại để ấn định chiến thắng. Kết quả này khiến Everton nhận thất bại đầu tiên sau bảy vòng đấu, đồng thời giúp Chelsea lần đầu giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh sau 23 trận.

Thủ môn Emi Martinez của Chelsea bị chấn thương vùng đầu phải rời sân bằng cáng (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, niềm vui của Chelsea bị ảnh hưởng bởi chấn thương vùng đầu của thủ môn Emi Martinez. Anh va chạm với hậu vệ Jarrad Branthwaite và phải rời sân bằng cáng sau khi được chăm sóc y tế. HLV Xabi Alonso cho biết Martinez vẫn tỉnh táo khi rời sân và đang được kiểm tra tại bệnh viện.

Ở trận đấu khác, Liverpool đánh bại Brentford 2-1 trên sân khách sau khi bị dẫn trước. Keane Lewis-Potter đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng Brentford gặp bất lợi khi Yehor Yarmolyuk nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay trước giờ nghỉ.

Jaidon Anthony của Brentford tranh chấp bóng với Milos Kerkez của Liverpool (Ảnh: Reuters)

Liverpool tận dụng lợi thế hơn người để gỡ hòa ở phút 62 nhờ pha dứt điểm chân trái của Victor Munoz. Tám phút sau, Alexander Isak ghi bàn quyết định từ đường kiến tạo của Bradley Barcola. Brentford kết thúc trận đấu với chín người sau khi Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ hai.

Alexander Isak và Bradley Barcola của Liverpool ăn mừng bàn thắng vào lưới Brentford (Ảnh: Reuters)



Fulham và Aston Villa cùng giành chiến thắng

Fulham đánh bại Hull City 1-0 nhờ bàn thắng của Alex Iwobi ở phút 33. Kết quả giúp đội bóng này có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay và vươn lên vị trí thứ 16.

Ryan Sessegnon của Fulham bị thẻ đỏ ra sân ở Phút 90+4 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Aston Villa giành chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trên sân Newcastle United. Johan Manzambi ghi bàn từ sớm, mang về chiến thắng thứ hai của Villa tại giải đấu mùa này.

Sau vòng đấu, Man City tiếp tục dẫn đầu với 21 điểm. Chelsea đứng thứ tư với 13 điểm, còn Liverpool vươn lên vị trí thứ năm với 12 điểm. Arsenal và Brighton, cùng có 13 điểm, sẽ lần lượt thi đấu vào 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam.

Nguồn tin: Reuters