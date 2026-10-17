TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Bệnh viện nhi quá tải vì bệnh hô hấp

Từ cuối tháng 9 đến nay, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận số bệnh nhi đến khám tăng gấp 1,5 lần so với trước, trung bình từ 4.500 đến 6.000 lượt mỗi ngày. Các bệnh lý phổ biến gồm viêm đường hô hấp trên và viêm tiểu phế quản.

Chị Nguyễn Thị Hà Nhi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh cho biết con chị bị sổ mũi, ho kéo dài, sau đó sốt và được chẩn đoán viêm phổi.

Nhiều gia đình chờ đến lượt khám trước các phòng khám chuyên khoa nhi

Theo bác sĩ CKII Lê Minh Lan Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhiều trẻ sốt cao, có thể kèm nôn ói. Một số trường hợp đến viện trong tình trạng khó thở, viêm phổi nặng do phụ huynh tự mua thuốc hạ sốt điều trị tại nhà.

Trước tình trạng quá tải, bệnh viện tăng cường vệ sinh, khử khuẩn, duy trì khám thông tầm từ 6 giờ đến 22 giờ và linh hoạt bổ sung giường nội trú, bảo đảm mỗi trẻ có một giường nằm.

Cúm A/H1N1 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ biến chứng

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, trong tuần 40, thành phố ghi nhận gần 35.000 ca viêm đường hô hấp cấp. Đáng chú ý, cúm A/H1N1 chiếm gần 77% số mẫu dương tính từ các hệ thống giám sát.

Bác sĩ CKI Vương Trùng Dương, Quyền điều hành Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện An Bình, cho biết số bệnh nhân cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và người mắc bệnh nền nhập viện do viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên đang gia tăng.

Phụ huynh đưa trẻ đến đăng ký khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Dù cúm A/H1N1 hiện là chủng cúm lưu hành thường xuyên và phần lớn người khỏe mạnh có thể phục hồi tốt, bệnh vẫn có nguy cơ gây biến chứng ở người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Chủ động phòng bệnh, hạn chế biến chứng

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường giám sát các tác nhân gây viêm đường hô hấp cấp, theo dõi sát diễn biến dịch để chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp thăm khám cho bệnh nhân cao tuổi điều trị bệnh lý hô hấp

Người dân cần chú trọng vệ sinh cá nhân, thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt, cần theo dõi sát sức khỏe trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền; đưa người bệnh đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, khó thở hoặc bệnh diễn tiến nặng.