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Thể thao

Michael Carrick chịu áp lực trước vòng 7 Ngoại hạng Anh của Manchester United

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(HTV) - Manchester United bước vào vòng 7 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh phong độ thiếu ổn định và nội bộ xuất hiện những bất đồng. Sau phát biểu gây tranh cãi của hậu vệ Lisandro Martínez, HLV Michael Carrick đối mặt áp lực lớn trước chuyến làm khách trên sân Leeds United.

Manchester United đối mặt sóng gió nội bộ

Việc trở lại đấu trường Champions League từng được kỳ vọng mở ra hướng đi tích cực cho Manchester United. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Old Trafford đang trải qua giai đoạn khó khăn cả về thành tích lẫn bầu không khí trong phòng thay đồ.

Michael Carrick chịu áp lực trước vòng 7 Ngoại hạng Anh của Manchester United- Ảnh 1.

Quỹ đỏ đang trải qua giai đoạn khó khăn cả về thành tích lẫn bầu không khí trong phòng thay đồ

Những phát biểu của hậu vệ người Argentina Lisandro Martínez sau trận thua Atlético Madrid đã làm dấy lên tranh luận. Cầu thủ này chỉ trích sự chậm trễ của ban lãnh đạo trong công tác quản lý nhân sự. Dù Martínez được cho là đã lên tiếng xin lỗi, sự việc vẫn khiến nội bộ đội bóng chịu thêm sức ép.

Trước những lo ngại về tình hình đội bóng, HLV Michael Carrick khẳng định các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần tập luyện tích cực.

Michael Carrick chịu áp lực trước vòng 7 Ngoại hạng Anh của Manchester United- Ảnh 2.

HLV Michael Carrick đối mặt áp lực khi Manchester United trải qua giai đoạn bất ổn

“Mọi thứ đã qua đi, đó hoàn toàn không phải vấn đề lớn với đội bóng. Tất cả cầu thủ đã tập luyện rất tốt và bầu không khí cũng rất ổn. Chúng tôi hiểu rõ tình hình hiện tại và đang nỗ lực cùng nhau vực dậy. Đó là điều chúng tôi quan tâm nhất”, nhà cầm quân Manchester United chia sẻ.

Chuyến làm khách Leeds United mang ý nghĩa quan trọng

Tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ hành quân đến sân Leeds United vào tối Chủ nhật. Đây được dự báo là trận đấu nhiều sức ép với thầy trò HLV Michael Carrick trong bối cảnh đội bóng chưa đạt phong độ như kỳ vọng.

Michael Carrick chịu áp lực trước vòng 7 Ngoại hạng Anh của Manchester United- Ảnh 3.

Manchester United cần cải thiện thành tích khi làm khách trên sân Leeds United tại vòng 7 Ngoại hạng Anh

Theo thông tin trước trận, Manchester United đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và chỉ giành một chiến thắng trong sáu trận gần nhất. Vì vậy, kết quả trước Leeds United có thể ảnh hưởng đáng kể đến bầu không khí tại Old Trafford.

Michael Carrick chịu áp lực trước vòng 7 Ngoại hạng Anh của Manchester United- Ảnh 4.

HLV Michael Carrick khẳng định các cầu thủ Manchester United vẫn duy trì tinh thần tập luyện tích cực

Nếu tiếp tục không giành được kết quả tích cực, tương lai của HLV Michael Carrick có thể trở thành chủ đề được quan tâm nhiều hơn. Nhà cầm quân này cần giúp đội bóng cải thiện thành tích, đồng thời ổn định nội bộ để đưa Manchester United trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=kfCWQv0bCcM

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