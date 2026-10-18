Pedro Neto lập cú đúp, Chelsea đánh bại Everton tại Ngoại hạng Anh

Pedro Neto tỏa sáng, Chelsea chấm dứt chuỗi trận thủng lưới

Chelsea khởi đầu hiệp hai đầy thuận lợi khi Pedro Neto ghi bàn mở tỷ số chỉ 44 giây sau giờ nghỉ. Đến phút 90, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp sau khi nhanh chân dứt điểm từ tình huống bóng bật ra sau một quả đá phạt bị chặn.

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân Everton, chấm dứt chuỗi trận thủng lưới (Ảnh: AP)

Chiến thắng 2-0 giúp Chelsea chấm dứt chuỗi trận không thắng của Everton kể từ đầu mùa, sau bảy vòng đấu. Đội khách đồng thời giữ sạch lưới lần đầu tiên sau chín tháng.

Kết quả này mang ý nghĩa tích cực với Chelsea trong hành trình cải thiện phong độ tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Everton phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải sau những vòng đấu khởi đầu bất bại.

Emi Martinez của Chelsea phải nhập viện sau pha va chạm vùng đầu

Điểm đáng lo ngại nhất của trận đấu là chấn thương của thủ môn Emi Martinez. Tuyển thủ Argentina, người góp công trong chức vô địch World Cup 2022, va chạm đầu với hậu vệ Jarrad Branthwaite trong một tình huống đá phạt.

Emi Martinez (áo vàng) bị thương sau khi va chạm với hậu vệ Jarrad Branthwaite (Ảnh: AP)

Martinez được đội ngũ y tế chăm sóc ngay trên sân trong khoảng 10 phút trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng. Theo đài TNT Sports của Anh, thủ môn này được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Khi rời sân, anh vẫn cử động tay. Trong khi đó, Branthwaite tiếp tục thi đấu sau khi trải qua bài kiểm tra chấn động não.

Cầu thủ 2 đội xảy ra tranh chấp, kết quả cả hai bên đều nhận thẻ vàng (Ảnh: AP)

Ở diễn biến khác của vòng đấu, Manchester City chuẩn bị tiếp đón Ipswich trong nỗ lực nối dài chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp. Đội bóng này cũng đang chịu sự chú ý lớn sau những kết luận liên quan đến các vi phạm tài chính quy mô lớn. Liverpool sẽ làm khách trên sân Brentford ở một trong ba trận đấu còn lại.

Nguồn tin: Steve Douglas/AP