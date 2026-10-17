"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" vượt mốc doanh thu 430 tỉ đồng tại phòng vé Việt Nam tính đến ngày 16/10

"Trại buôn người" chuẩn bị phiên bản dành cho khán giả trẻ

"Trại buôn người" vượt mốc doanh thu 430 tỉ đồng tại phòng vé Việt Nam tính đến ngày 16/10, sau ba tuần khởi chiếu. Trước đó, ngày 10/10, ê-kíp cho biết phim đã đón khoảng 4,5 triệu lượt khán giả.

Bộ phim do Mèo Bích Trang sản xuất, viết kịch bản và Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Tác phẩm kể về hành trình giải cứu người thân khỏi đường dây buôn người, lừa đảo. Bên cạnh các tình tiết hành động và cuộc chiến sinh tồn, phim còn cảnh báo cạm bẫy "việc nhẹ, lương cao". Đồng thời, chuyện phim nhấn mạnh tình thân và sự đùm bọc giữa những người cùng cảnh ngộ.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài trò chuyện cùng Nhà sản xuất Mèo Bích Trang tại HTV

Trong cuộc trao đổi với nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, Mèo Bích Trang cho biết kế hoạch thực hiện phiên bản T13 đã được triển khai. Bản phim mới dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết ê-kíp đang gấp rút hoàn thiện phiên bản này để khán giả trẻ có thể tiếp cận câu chuyện sớm hơn. Tuy nhiên, việc tiết chế một số chi tiết để phù hợp với lứa tuổi cũng đặt ra những thách thức. Theo anh, khán giả từng xem bản T18 có thể cảm thấy phiên bản T13 giảm sức nặng so với bản phim trước.

Đạo diễn cho biết, ê-kíp không chỉ muốn giúp khán giả nhận diện những nguy cơ mà còn truyền tải thông điệp về tình thân và sự sẻ chia.

Chúng tôi cũng muốn các em cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, bạn bè, anh em và đồng bào trong bộ phim. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh

"Trại buôn người" và hành trình năm năm theo đuổi đề tài xã hội

Theo Mèo Bích Trang, quá trình thực hiện phim tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Đến tháng 8 và đầu tháng 9, mong muốn lớn nhất của chị chỉ là tác phẩm có thể ra rạp. Vì vậy, kết quả phòng vé hiện tại vượt ngoài kỳ vọng ban đầu.

Nhà sản xuất cho biết, chị bắt đầu quan tâm đến đề tài sau khi đọc những thông tin năm 2022 về người chạy thoát khỏi nơi giam giữ bằng cách bơi qua sông. Theo chị, dù sự việc dần ít được chú ý trên truyền thông, vấn đề vẫn tồn tại. Hơn nữa, các thủ đoạn lừa đảo liên tục biến đổi.

"Trại buôn người" do Mèo Bích Trang sản xuất, viết kịch bản và Toni Dương Bảo Anh đạo diễn

Trong khi đó, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết những phóng sự và câu chuyện có thật về nạn nhân cùng gia đình đã thôi thúc anh góp thêm tiếng nói cảnh tỉnh. Với anh, bộ phim không chỉ kể về cuộc chiến sinh tồn mà còn khắc họa những số phận, mối quan hệ và tình người trong nghịch cảnh.

Để đưa vấn đề xã hội lên màn ảnh, ê-kíp phải cân bằng giữa tính cảnh báo và sức hấp dẫn. Mèo Bích Trang cho biết chị theo sát nội dung từ khâu biên kịch đến bản phim cuối cùng. Theo chị, chất liệu có thật cần được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh phù hợp.

Vì vậy, phim kết hợp hành động, hài hước, cảm xúc và câu chuyện gia đình để tạo sự kết nối với người xem. Mèo Bích Trang hy vọng khán giả ghi nhớ giá trị của tình thân, sự đoàn kết và ý thức cảnh giác. Chị cũng nhấn mạnh không ai nên chủ quan trước những lời mời gọi hấp dẫn.

Đừng nghĩ mình đứng ngoài những cạm bẫy ấy. Bất kỳ ai cũng có thể bị lừa. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang

"Trại buôn người" đề cao thông tin chính xác và sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Bên cạnh nội dung, quá trình sản xuất cũng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Với những đại cảnh đông người, Toni Dương Bảo Anh cho biết ê-kíp chú trọng sử dụng kinh phí hiệu quả và xây dựng bối cảnh phù hợp. Theo đạo diễn, trải nghiệm nghe nhìn tại rạp góp phần giúp khán giả cảm nhận rõ hơn không gian và tinh thần câu chuyện.

Mèo Bích Trang cho biết một số người từng đặt câu hỏi vì sao hai vợ chồng chọn đề tài khó cho phim đầu tay, thay vì một câu chuyện gia đình có kinh phí thấp hơn. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định theo đuổi dự án vì muốn kể câu chuyện này.

Ê-kíp "Trại buôn người" giao lưu cùng khán giả tại rạp

Từ kinh nghiệm thực hiện phim, nhà sản xuất cho rằng người trẻ cần tin vào khả năng của mình khi bắt đầu làm nghề. Đồng thời, với các dự án khai thác đề tài xã hội hoặc tội phạm, chị mong ê-kíp nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng để tiếp cận thông tin chính xác.

Về kế hoạch tiếp theo, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết anh chưa xác định thời điểm thực hiện phim mới. Sau năm năm dành cho dự án đầu tay, cả hai cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị điều kiện phù hợp. Hiện ê-kíp cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho phần hai của "Trại buôn người".

Trước mắt, ưu tiên của hai nhà làm phim là hoàn thiện phiên bản T13. Qua tác phẩm, họ mong khán giả nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, đồng thời trân trọng tình thân và sự sẻ chia trong cuộc sống.