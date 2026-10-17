Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Đáng chú ý, tham gia cùng lực lượng học sinh, sinh viên trong đợt biểu tình lần này sẽ là các thành viên công đoàn và phong trào "Áo gilê vàng".

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, ước tính có gần 200.000 người sẽ xuống đường. Trong đó, khoảng 40.000 người sẽ tập trung tại thủ đô Paris.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động triển khai hàng rào và sử dụng hơi cay để kiểm soát những người biểu tình thuộc phong trào "Áo gi lê vàng" gần Khải Hoàn Môn

Lực lượng cảnh sát quy mô lớn đã được triển khai tại trung tâm Paris, gần các địa danh nổi tiếng như Đại lộ Champs-Elysees và Khải Hoàn Môn.

Tại thành phố Strasbourg, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Đám đông người biểu tình, bao gồm học sinh, sinh viên và các thành viên công đoàn, tập trung trên đường phố Paris cùng các khẩu hiệu kêu gọi tổng đình công

Làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 9 tại các trường trung học ở những vùng ngoại ô nghèo phía Bắc Paris. Sự phẫn nộ trước tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp đã lan rộng thành phong trào trên toàn quốc, nhắm vào các vấn đề như bất bình đẳng, chi tiêu công hạn chế, và sự suy giảm các tiêu chuẩn xã hội.