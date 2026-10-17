CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

NHẬT MINH, XUÂN MAI, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Đáng chú ý, tham gia cùng lực lượng học sinh, sinh viên trong đợt biểu tình lần này sẽ là các thành viên công đoàn và phong trào "Áo gilê vàng".

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, ước tính có gần 200.000 người sẽ xuống đường. Trong đó, khoảng 40.000 người sẽ tập trung tại thủ đô Paris.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động triển khai hàng rào và sử dụng hơi cay để kiểm soát những người biểu tình thuộc phong trào "Áo gi lê vàng" gần Khải Hoàn Môn

Lực lượng cảnh sát quy mô lớn đã được triển khai tại trung tâm Paris, gần các địa danh nổi tiếng như Đại lộ Champs-Elysees và Khải Hoàn Môn.

Tại thành phố Strasbourg, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc - Ảnh 2.

Đám đông người biểu tình, bao gồm học sinh, sinh viên và các thành viên công đoàn, tập trung trên đường phố Paris cùng các khẩu hiệu kêu gọi tổng đình công

Làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 9 tại các trường trung học ở những vùng ngoại ô nghèo phía Bắc Paris. Sự phẫn nộ trước tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp đã lan rộng thành phong trào trên toàn quốc, nhắm vào các vấn đề như bất bình đẳng, chi tiêu công hạn chế, và sự suy giảm các tiêu chuẩn xã hội.

Tin liên quan

Pháp: Biểu tình khiến gần 500 trường tạm dừng giảng dạy

Pháp: Biểu tình khiến gần 500 trường tạm dừng giảng dạy

(HTV) - Ngày 5/10 theo giờ địa phương, gần 500 trường trung học tại Pháp tiếp tục bị gián hoạt động dạy học, khi các công đoàn trường học tiếp tục biểu tình, yêu cầu cải thiện chất lượng cơ sở vật chất và tình trạng thiếu giáo viên.

Giá ga tăng, dân Ấn Độ xuống đường biểu tình

Giá ga tăng, dân Ấn Độ xuống đường biểu tình

(HTV) - Tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã gây áp lực lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá leo thang. Tại Ấn Độ, các công ty năng lượng tăng giá khí LPG – hay còn gọi là khí ga, loại nhiên liệu chủ yếu dùng cho nấu ăn.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Sức khỏe 12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

Thế giới 15:16 17/10/2026

(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

Phim nổi bật 16:05 17/10/2026

Ê-kíp phim "Trại buôn người" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong muốn đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Thế giới 19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Xem thêm