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Thế giới

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

MẠNH LINH, XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

Gia đình hổ Amur hoang dã này lần đầu tiên gây chú ý vào tháng 11 năm ngoái, khi camera hồng ngoại ghi lại hình ảnh cả sáu con hổ – một con hổ cái trưởng thành và năm con hổ con. Chúng sau đó được quay phim lại vào tháng 2 năm nay.

Bằng cách so sánh hai đoạn phim, cùng với việc đánh giá dấu vết trên mặt đất, các nhà nghiên cứu phát hiện ra hổ cái đang chuẩn bị nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con của mình.

Ông Gu Baochen - Hướng dẫn viên, Vườn quốc gia Hổ và Báo Đông Bắc cho biết: "Nó đã đi tuyến đường này ít nhất bảy hoặc tám lần, tất cả đều một mình. Trước đây, hổ mẹ thường đi cùng năm con, nhưng giờ đây hổ con cái này đang tự mình đi trên tuyến đường này".

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã - Ảnh 1.

Hổ mẹ Amur cùng các con di chuyển trong Vườn quốc gia Hổ và Báo Đông Bắc Trung Quốc

Thông thường, hổ Amur cái nuôi con đến khi chúng được một tuổi rưỡi đến hai tuổi, sau đó con non dần rời mẹ và tự sinh tồn trong tự nhiên.

Điều này giúp tăng khả năng sinh sản của con cái đồng thời giảm sự cạnh tranh với cùng một nguồn tài nguyên.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu kiểm tra hình ảnh hổ hoang dã ghi lại trên màn hình bẫy ảnh gắn ở thân cây

Hiện Vườn quốc gia Hổ và Báo Đông Bắc Trung Quốc đang nuôi 72 con hổ Amur và 115 con báo Amur hoang dã.

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