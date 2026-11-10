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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới; đồng thời đi sâu trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn chân thành những đóng góp của Đảng Duy tân Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua và đề nghị ông Fujita Fumitake tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên thông qua hợp tác kênh Đảng, tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời ngài Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake và các thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Duy tân Nhật Bản sớm sang thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước.

Nguồn: TTXVN


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