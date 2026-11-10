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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Meiko

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Tập đoàn Meiko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và Đại học quốc gia Hà Nội (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân người Việt Nam đang làm việc tại Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động tại phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động tại phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko (Nguồn: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn: TTXVN


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