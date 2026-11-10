Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Meiko
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Tập đoàn Meiko.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản.
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