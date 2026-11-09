Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản.
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