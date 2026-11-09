Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản

13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.