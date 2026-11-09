Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren).
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản
Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là động lực phát triển đất nước
(HTV) - Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết nhấn mạnh tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là nền tảng củng cố kỷ cương, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân và tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
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