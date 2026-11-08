Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Đại diện Nhà nước Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đúng 14 giờ 30 (giờ địa phương) chiều 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân; cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Sau hơn 5 thập kỷ, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã liên tục được nâng cấp, từ "Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" (năm 2002) lên "Quan hệ Đối tác Chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" (năm 2009), "Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" (năm 2014), "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" (tháng 11/2023).

Đại diện Nhà nước Nhật Bản cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, từ cấp lãnh đạo đến người dân, thông qua nhiều kênh khác nhau như Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (A.I.), quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Một bước phát triển rất đáng chú ý khác là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước.

Quan hệ giữa nhân dân và các địa phương hai nước ngày càng gần gũi, mật thiết. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đã có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương.

Riêng trong năm 2026, hơn 10 lễ hội quy mô lớn đã được tổ chức tại hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên. Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam và Nhật Bản cũng ngày càng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm lần này sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước, để tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

Nguồn: Vietnamplus