15:27 25/11/2026

Sáng 25/11, “Trại giam hạnh phúc” tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 4,26 tỉ đồng tính đến 10 giờ. Sau 5 ngày công chiếu chính thức, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đã đạt tổng doanh thu hơn 165,5 tỉ đồng, tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm đang chiếu.