Nguồn: Báo Tin tức
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Sáng 26/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tin liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu dự Đại hội Người mù Việt Nam
Chiều 25/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Người mù Việt Nam lần thứ 11.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn trong phát triển văn hóa
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Có thể bạn sẽ thích
“Trại giam hạnh phúc” vượt mốc 165 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé ViệtVăn hóa - Giải trí 15:27 25/11/2026
Sáng 25/11, “Trại giam hạnh phúc” tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 4,26 tỉ đồng tính đến 10 giờ. Sau 5 ngày công chiếu chính thức, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đã đạt tổng doanh thu hơn 165,5 tỉ đồng, tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm đang chiếu.
Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út | Tin Thế Giới 24 Giờ ngày 25/11/2026Thế giới 21:48 25/11/2026
(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 25/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XThể thao 07:00 26/11/2026
(HTV) - Ngày 26/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp. Các nội dung tranh tài hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn.
Dự báo thời tiết ngày 26/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơiĐời sống 00:00 26/11/2026
(HTV) - Theo dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Email:
Mã xác nhận: