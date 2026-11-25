23:06 24/11/2026

(HTV) - Sau nhiều năm chờ đợi cùng bước thử nghiệm đầu tiên ghi nhận tín hiệu tích cực vào chiều 23/11, toàn bộ hệ thống kiểm soát triều quy mô lớn của TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hiệu chỉnh kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng cho đợt vận hành liên hoàn toàn hệ thống vào ngày 25/11.