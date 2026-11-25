Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-mat-dai-bieu-du-dai-hoi-nguoi-mu-viet-nam-post1150543.vnp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu dự Đại hội Người mù Việt Nam
Chiều 25/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Người mù Việt Nam lần thứ 11.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Sáng 25/11, tại phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn trong phát triển văn hóa
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
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