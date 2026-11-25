Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Những lớp Bình dân học vụ đưa con chữ đến với người lao động, mở mang hiểu biết, bồi đắp niềm tin vào cuộc sống mới.

Trong kháng chiến, trí thức, văn nghệ sĩ và người làm văn hóa đem tài năng, tâm huyết phục vụ sự nghiệp cứu nước. Những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa- tư tưởng sát cánh cùng quân dân, cổ vũ ý chí chiến đấu, nối hậu phương với tiền tuyến, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiều văn nghệ sĩ đã ngã xuống, để lại tác phẩm và tấm gương cống hiến sống mãi trong lòng Nhân dân.

Khi đất nước hòa bình, văn hóa tiếp tục khơi dậy ý chí và sức sáng tạo để khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu, khơi nguồn sáng tạo, đồng thời đòi hỏi gìn giữ những giá trị tốt đẹp trước đổi thay xã hội. Văn học, nghệ thuật góp phần đổi mới tư duy, phản ánh trăn trở của con người, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên. Trong mỗi gia đình, cộng đồng, tình nghĩa và nếp sống tốt đẹp vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con người".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh:"Phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động. Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn. Đó là: Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; Gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; Nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-neu-5-dinh-huong-lon-trong-phat-trien-van-hoa-post1405711.html