Tôn vinh thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực

Ban Tổ chức thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình tại TP. Hồ Chí Minh và việc ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031

Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại TP. Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên A.I.” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, chương trình hướng tới tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm.

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (A.I.) trong sáng tạo nội dung.

Ra mắt mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình gặp mặt và tôn vinh thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc thành lập và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng được lựa chọn trở thành lực lượng thành viên đợt đầu của mạng lưới.

Phát huy vai trò của thanh niên trên không gian mạng

Đại diện các đơn vị, phóng viên phát biểu tại buổi họp báo nhằm lan tỏa thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực" trong cộng đồng

Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Chương trình nhằm khuyến khích, phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, chương trình hướng đến quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và lan tỏa lối sống đẹp trên không gian mạng.