Chương trình thu hút 300 đoàn viên, thanh niên và người lao động ở khu vực phía Đông thành phố tham gia. Tại ngày hội, người lao động được tiếp cận nhiều hoạt động thiết thực như mua hàng trợ giá, thay nhớt xe và cắt tóc miễn phí, cùng các trò chơi dân gian vui nhộn.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026

Đồng hành với chương trình, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu mang đến các sản phẩm hàng Việt với mức giá ưu đãi, góp phần hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp tiếp cận hàng hóa chất lượng.

Các hoạt động tại ngày hội hướng đến chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Ông Trần Công Hiếu - Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết chương trình hướng đến mục tiêu đưa hàng Việt chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng, nhất là người lao động có thu nhập thấp, để họ có cơ hội mua sắm sản phẩm tốt với giá ưu đãi.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà động viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 phần quà nhằm động viên, tiếp sức cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa khích lệ, giúp người lao động có thêm động lực trong công việc.

Anh Nguyễn Văn Ý, công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ món quà là nguồn động viên đối với anh và đồng nghiệp trong quá trình công tác tại đơn vị.

Ngày hội góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết đoàn viên, thanh niên và người lao động

Bà Lê Thị Thắm - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, cho biết thông qua các hoạt động của ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của tổ chức Đoàn trong công việc cũng như cuộc sống.

Không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực, ngày hội còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.



