Khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những giai điệu quê hương

Thông qua những câu chuyện tình gắn liền với dòng chảy lịch sử dân tộc, Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc đậm tình đất và người Nam Bộ. Không chỉ dừng lại ở giá trị thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn truyền tải thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, lòng thủy chung son sắt, sự hy sinh cao cả và tinh thần trách nhiệm với non sông, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ nét đẹp nghĩa tình của người Việt.

Các tiết mục ca múa và trích đoạn cổ nhạc trong chương trình "Vầng trăng cổ nhạc" lần thứ 267

Để tạo nên chiều sâu nghệ thuật cho chủ đề Huyền sử tình yêu, Nghệ sĩ ưu tú Lê Nguyên Đạt - Đạo diễn chương trình đã chú trọng đầu tư vào ý tưởng dàn dựng, thiết kế sân khấu, hòa âm phối khí cùng cách xâu chuỗi mạch lạc giữa các tiết mục, làm nổi bật màu sắc văn hóa đặc trưng. Về phía người biểu diễn, Nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên chia sẻ bên cạnh kỹ thuật ca diễn, các nghệ sĩ còn chăm chút tỉ mỉ phần phục trang và sự tung hứng ăn ý trên sân khấu để thăng hoa cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Cảnh diễn giàu chiều sâu nghệ thuật trong chủ đề "Huyền sử tình yêu"

Dấu ấn thương hiệu bền bỉ gìn giữ hồn cốt cải lương

Trải qua hành trình nhiều năm đồng hành cùng khán giả mộ điệu, Vầng trăng cổ nhạc đã khẳng định vị thế là một trong những chương trình nghệ thuật trọng điểm của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân - người có may mắn gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiên, giữa bối cảnh không có quá nhiều sân chơi chuyên biệt dành cho sân khấu truyền thống hiện nay, Vầng trăng cổ nhạc chính là thương hiệu uy tín góp phần bảo tồn và phát huy sức sống của nghệ thuật cải lương dân tộc.

Khoảnh khắc thăng hoa của các nghệ sĩ cải lương trên sân khấu "Vầng trăng cổ nhạc"

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 chính thức lên sóng phục vụ khán giả vào lúc 21g00 tối 22/11/2026 trên kênh HTV9. Đồng thời, công chúng yêu mến bộ môn nghệ thuật này còn có thể theo dõi trực tuyến trên làn sóng VOH FM 99.9Mhz, ứng dụng HTVm, hệ thống HTVC cũng như các hạ tầng số gồm YouTube HTV Giải trí, Fanpage Chuông vàng vọng cổ và TikTok HTV Music.