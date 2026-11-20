Quy tụ dàn nghệ sĩ cải lương nhiều thế hệ

Góp mặt trong chương trình lần này là những nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn trong lòng công chúng như NSND Quế Trân, NSƯT Thu Vân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Đào Vũ Thanh cùng các nghệ sĩ Châu Thanh, Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thy, Bùi Trung Đẳng, Ngân Huyền, Hoàng Khiêm, Huỳnh Thoa và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác.

Poster chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 với chủ đề “Huyền sử tình yêu”, diễn ra ngày 22/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV

Sự hội tụ của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ hứa hẹn mang đến những sắc thái biểu diễn phong phú, kết hợp giữa kinh nghiệm sân khấu của các nghệ sĩ gạo cội và sức trẻ, sự sáng tạo của những gương mặt tiếp nối. Mỗi nghệ sĩ sẽ góp phần tạo nên màu sắc riêng cho từng tiết mục, đưa những câu chuyện lịch sử và ký ức văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả hôm nay.

NSND Quế Trân là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ lần lượt tái hiện những câu chuyện giàu tính biểu tượng. Mở đầu là ca cảnh “Tiên Rồng”, gợi nhắc truyền thuyết về nguồn cội dân tộc và tình đoàn kết của người Việt. Tiếp đó, trích đoạn “Truyền tích Cổ Loa” đưa khán giả đến với bi kịch tình yêu Mỵ Châu - Trọng Thủy, nơi tình cảm đôi lứa bị cuốn vào những biến động của vận mệnh đất nước.

Ở một sắc thái khác, ca cảnh “Hòn Vọng Phu” khắc họa nỗi đợi chờ và lòng thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó, “Huyền Trân công chúa” kể câu chuyện về người công chúa đứng trước lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và sứ mệnh lịch sử. Trích đoạn “Câu thơ yên ngựa” cũng góp phần làm nổi bật tinh thần trung nghĩa, trách nhiệm với non sông.

Đầu tư dàn dựng, lan tỏa giá trị nghệ thuật và nhân văn

Đảm nhận công tác dàn dựng chương trình là NSƯT Lê Nguyên Đạt, đạo diễn Thanh Khang, đạo diễn Điền Trung và đạo diễn Trần Phú. Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ biểu diễn cải lương, âm nhạc và các hình thức dàn dựng sân khấu, những câu chuyện quen thuộc sẽ được tái hiện trong không gian nghệ thuật mang màu sắc huyền sử, giàu cảm xúc.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm NSƯT Thu Vân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Đào Vũ Thanh cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu mến

Đồng hành cùng khán giả trong đêm diễn là hai MC Huỳnh Giao và Lê Nguyên Bảo. Thông qua sự dẫn dắt của các MC, những tiết mục được kết nối thành hành trình xuyên suốt, từ câu chuyện về nguồn cội đến các thiên tình sử và những giá trị tình nghĩa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khép lại chương trình là tiết mục tân cổ “Người Việt mình thương nhau”, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, sự gắn bó và sẻ chia trong đời sống hôm nay. Qua đó, “Huyền sử tình yêu” không chỉ dừng lại ở việc kể lại những câu chuyện trong quá khứ mà còn nhấn mạnh sức sống của những giá trị nhân văn trong xã hội hiện đại.

Các nghệ sĩ cùng tái hiện những câu chuyện tình yêu, lòng thủy chung và nghĩa tình dân tộc qua ngôn ngữ nghệ thuật cải lương

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua chương trình bán vé gây quỹ. Với mỗi tấm vé được bán ra, chương trình sẽ trích 100.000 đồng đóng góp cho Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Các ca sĩ cùng góp mặt trong Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267, mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với chủ đề “Huyền sử tình yêu”

Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 267 với chủ đề “Huyền sử tình yêu” diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ cùng ngày trên HTV9. Vé tham dự được mở bán thông qua hệ thống Ticketbox.

Quý vị có thể mua vé qua link: https://ticketbox.vn/vang-trang-co-nhac-thang-11-26860