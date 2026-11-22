Ngày 22/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 1 tàu cá của ngư dân phường Ba Đồn bị chìm khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía Đông.

Cả 6 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã được một tàu cá hoạt động gần đó kịp thời ứng cứu, đảm bảo an toàn.

Tàu cá gặp nạn có ký hiệu QB-98163-TS (chiều dài 15 mét), do ông Hoàng Minh (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Trước đó, tàu cá xuất cửa Gianh ngày 14/11/2026, trên tàu có 6 ngư dân, đi khai thác hải sản. Đến khoảng 19 giờ ngày 21/11, khi đang hoạt động tại tọa độ 17°43'42"N-107°35'45"E, cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía Đông, tàu QB-98163-TS bất ngờ bị phá nước khiến nước tràn vào, sau đó bị chìm.

Thời điểm tàu của ông Hoàng Minh xảy ra sự cố, 1 tàu cá khác có ký hiệu QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (sinh năm 1975, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó đã phát hiện sự cố và nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ứng cứu 6 ngư dân trên tàu gặp nạn, đồng thời phối hợp triển khai bơm nước, giúp đỡ, nhằm khắc phục sự cố, chống chìm tàu.

Tàu cá gặp nạn có ký hiệu QB-98163-TS (chiều dài 15 mét), do ông Hoàng Minh (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng

Tuy nhiên, do nước tràn vào tàu quá nhanh, trong khi sóng biển lớn gây khó khăn cho việc hỗ trợ bơm nước nên tàu cá QB-98163-TS không thể khắc phục sự cố và bị chìm.

Vụ việc gây thiệt hại toàn bộ phương tiện, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác.

Sáng 22/11, ông Hoàng Minh, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá gặp nạn đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định.

Đơn vị cũng đã thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển. Đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể tàu QB-98670-TS trong việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ ứng cứu tàu cá gặp nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân trên biển.

Nguồn: TTXVN



