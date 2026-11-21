Nghệ sĩ miệt mài luyện tập, chăm chút từng tiết mục

Buổi luyện tập của Vầng trăng cổ nhạc số 267 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc. Mỗi người tập trung vào phần trình diễn của mình, từ lời ca, nhịp điệu đến cách thể hiện cảm xúc, nhằm tạo nên sự hòa quyện trong từng tiết mục.

Các nghệ sĩ biểu diễn và đội hỗ trợ tập trung phối hợp động tác, lời thoại và diễn xuất trên sân khấu (Ảnh: Kiều Long)

Với chủ đề “Huyền sử tình yêu”, chương trình tháng 11 đưa những câu chuyện tình gắn với lịch sử, văn hóa Việt Nam vào không gian cải lương. Trong quá trình tập luyện, các nghệ sĩ cùng ê-kíp rà soát, điều chỉnh từng phần trình diễn, chú trọng sự kết nối giữa âm nhạc, lời ca và diễn xuất để truyền tải trọn vẹn tinh thần của tác phẩm.

Các nghệ sĩ tập luyện, hoàn thiện từng tiết mục trên sân khấu trước ngày diễn ra chương trình (Ảnh: Kiều Long)

“Huyền sử tình yêu” - cuộc hội ngộ cùng nghệ thuật cải lương

Các nghệ sĩ cùng phối hợp luyện tập từng phân đoạn trên sân khấu Vầng trăng cổ nhạc (Ảnh: Kiều Long)

Vầng trăng cổ nhạc số 267 với chủ đề “Huyền sử tình yêu” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ cùng ngày trên HTV9.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cải lương cùng những câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa, chương trình tiếp tục là dịp để khán giả gặp gỡ, thưởng thức và thêm yêu những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Vé chương trình hiện được mở bán trên Ticketbox. Mỗi tấm vé còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động gây quỹ cộng đồng của Vầng trăng cổ nhạc.

Khán giả có thể mua vé qua link: https://ticketbox.vn/vang-trang-co-nhac-thang-11-26860